«Шальке-04» и ПАОК сыграли вничью в ответном матче 1/16 Лиги Европы
«Шальке-04» и ПАОК сыграли вничью (1:1) в матче 1/16 Лиги Европы.
Счет на 23-й минуте встречи открыл Алессандро Шепф. Однако через две минуты Матия Настасич ударом 11-метровой отметки восстановил равновесие в матче.
Напомним, что в первом матче «Шальке-04» в гостях одержал победу со счетом 3:0 и по сумме двух встреч вышел в 1/8 Лиги Европы..
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 марта.
Матч
Голы
Шёпф 23 (1:0). Настасич 25 (1:1 - автогол).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Налдо (Бадштубер, 72), Настасич, Шёпф, Гайс, Майер, Бенталеб (Керер, 84), Шупо-Мотинг (Горецка, 56), Хунтелар
ПАОК: Гликос, Креспо, Кициу, Малезас, Шахов, Мистакидис (Энрике, 63), Цимирот, Коулурис, Варда (Бизесвар, 69), Поугорасс, Джалма (Пелкас, 78)
Предупреждения:
Горецка, 61; Гайс, 64; Хунтелар, 77 - Энрике, 81; Бизесвар, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
22 февраля 20:00, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция