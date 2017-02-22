Мануэл Фернандеш: Не считаю себя лучшим футболистом «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш остался доволен матчем против «Стремсгодсета») и поделился мнением о новой схеме команды.

- Это всего лишь контрольный матч перед возобновлением сезона. Конечно, результат всегда важен. Но не менее важно, что мы провели интенсивную и напряженную игру, в которой было много борьбы.

Чувствую себя хорошо. Не считаю себя лучшим футболистом «Локомотива». Я один из игроков, который всегда готов помочь команде и тренеру. Если я нужен на поле, то сделаю все возможное для победы.

- «Локомотив» играл в контрольных матчах по новой схеме.

- Да, мы поменяли схему. Конечно же, как и любой другой команде, нам нужно время, чтобы привыкнуть к новой расстановке и показывать свой лучший футбол, - рассказал Фернандеш в интервью пресс-службе «Локомотива».



Напомним, что в среду «Локомотив» на сборе в испанской Марбелье провел товарищеский матч с норвежским «Стремсгодсетом». Игра завершилась поражением российского клуба со счетом 0:1.