Евгений Медведев: Нам очень не везло, но мы проявили характер и продавили соперника
Капитан «Авангарда» Евгений Медведев после победы в первой игре серии над «Адмиралом» (2:1 3ОТ) рассказал за счет чего удалось «продавить» оборону.
- Скажите, это самый длинный матч в вашей карьере?
- Нет, там разница в минутах, но, по-моему, в Казани с «Трактором» мы играли дольше – забили в конце третьего овертайма.
- Возможно ли как-то в этой ситуации распределять силы,
более экономно их расходовать?
- У кого есть опыт, тот знает, как играть. Если вы заметили, мы в овертайме играли смены по 20-25 секунд максимум. Старались меняться, чтобы свежими выходить и принимать правильные решения.
Вы знаете, судя по игре, нам, так скажем, не везло – столько штанг, столько моментов, не могли реализовать большинство. Здорово, что забили, все-таки продавили, проявили характер. Такие игры только закаляют.
Я говорил в интервью во время перерыва, что мы немного отдали инициативу в первом и втором периодах, а в третьем уже добавили. Я рад, что мы справились и сумели дожать соперника. Это очень важно для эмоционального подъема.
- Учитывая опыт первой игры, что нужно поменять ко второй,
как ты считаешь?
- Реализовывать свои моменты и больше забивать, тогда будет проще. Я мог стать героем матча, но чуть не стал антигероем, - рассказал Медведев в интервью официальному сайту омской команды.
Матч
Авангард - Адмирал - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Анелёв (Соботка, Густафсон), 9:38 (1:0). Казаков (Земчёнок), 27:22 (1:1). Кучерявенко (Бурдасов), 105:14 (2:1).
Место и дата
22 февраля 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция