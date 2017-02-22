Евгений Медведев: Нам очень не везло, но мы проявили характер и продавили соперника

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев после победы в первой игре серии над «Адмиралом» (2:1 3ОТ) рассказал за счет чего удалось «продавить» оборону.

- Скажите, это самый длинный матч в вашей карьере?

- Нет, там разница в минутах, но, по-моему, в Казани с «Трактором» мы играли дольше – забили в конце третьего овертайма.

- Возможно ли как-то в этой ситуации распределять силы, более экономно их расходовать?

- У кого есть опыт, тот знает, как играть. Если вы заметили, мы в овертайме играли смены по 20-25 секунд максимум. Старались меняться, чтобы свежими выходить и принимать правильные решения.

Вы знаете, судя по игре, нам, так скажем, не везло – столько штанг, столько моментов, не могли реализовать большинство. Здорово, что забили, все-таки продавили, проявили характер. Такие игры только закаляют.

Я говорил в интервью во время перерыва, что мы немного отдали инициативу в первом и втором периодах, а в третьем уже добавили. Я рад, что мы справились и сумели дожать соперника. Это очень важно для эмоционального подъема.

- Учитывая опыт первой игры, что нужно поменять ко второй, как ты считаешь?

- Реализовывать свои моменты и больше забивать, тогда будет проще. Я мог стать героем матча, но чуть не стал антигероем, - рассказал Медведев в интервью официальному сайту омской команды.