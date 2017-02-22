Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)2 : 1Русенборг (мол)
Хоккей  Ак Барс2 : 1Салават Юлаев
Футбол  Севилья0 : 0Лестер Сити
Хоккей  Трактор2 : 5Барыс
Футбол  Фенербахче1 : 1Краснодар
Футбол  Порту0 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» уступил «Валенсии» в чемпионате Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Валенсия» дома взяла верх над «Реалом» (2:1) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Симоне Дзадза (4-я минута) и Фабиан Орельяна (9-я), у гостей - Криштиану Роналду (44-я).

Мадридцы с 52 очками продолжают возглавлять таблицу примеры, имея еще игру в запасе. Их сегодняшний соперник с 26 баллами - на 13-й строчке.

В следующем туре «Реал» 26 февраля сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Валенсия» днем ранее встретится в гостях с «Алавесом».

Матч

Валенсия - Реал - 2:1 (2:1)

Голы

Дзадза 5 (1:0). Орельяна 8 (2:0). Роналду 44 (2:1).

Состав

Валенсия: Алвес, Гарай, Мангаля, Канселу, Перес, Парехо, Гайя, Орельяна (Солер, 55), Эль Хаддади, Дзадза (Суарес, 73), Нани (Сикейра, 39)

Реал: Навас, Варан (Начо, 73), Марсело, Рамос, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Родригес (Бэйл, 62), Модрич (Васкес, 76), Роналду, Бензема

Предупреждения:

Дзадза, 19; Эль Хаддади, 42; Перес, 54; Мангаля, 67; Парехо, 90 - Карвахаль, 29; Варан, 59

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

22 февраля 20:45, Месталья, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона» от Василия Уткина (видео)Прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона» от Василия Уткина (видео)Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на центральный матч 24-го тура испанской Примеры«Пять лет тюрьмы? Неймара не посадят». Как судят нападающего «Барселоны»«Пять лет тюрьмы? Неймара не посадят». Как судят нападающего «Барселоны»Компания-представитель нападающего «Барселоны» Неймара сделала заявление о судебном процессе над игроком.Агент Деулофеу: Контактов с «Барселоной» не было, но будущее Жерара зависит именно от этого клубаФутбольный агент Хинес Карвахаль, представляющий интересы полузащитника «Милана» Жерара Деулофеу, считает многое в вопросе карьеры его клиента зависит от «Барселоны».«Байер – «Атлетико»: Скауты «Реала» просматривали игру БрандтаКак сообщает издание Marca, скауты мадридского «Реала» посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между леверкузенским «Байром» и мадридским «Атлетико» (2:4).Бензема может вернуться в чемпионат Франции, став игроком «ПСЖ»Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует избавиться грядущим летом от форварда Карима Бензема.Месси принял участие в кампании по борьбе с гепатитом С в Каире (фото)Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в кампании по борьбе с гепатитом С и продвижению медицинского туризма в Египет. Об этом сообщает издание Sport.Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может перебраться в чемпионат Англии.Зинедин Зидан: Не думаю, что «Барселона» переживает кризисЗинедин Зидан: Не думаю, что «Барселона» переживает кризисГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Валенсией».Дмитрий Селюк: Меня Гвардиола знает, про меня говорят BBC, Daily Mail и вся испанская прессаАгент Дмитрий Селюк высказался о своей репутации.«Барселона» рассматривает Соареша из «Саутгемптона» на позицию правого защитникаЗащитник «Саутгемптона» Седрик Соареш входит в список потенциальных новичков «Барселоны», сообщает The Telegraph.«Малага» одержала волевую победу над «Лас-Пальмасом»«Малага» дома взяла верх над «Лас-Пальмасом» (2:1) в 23-м туре чемпионата Испании.Ребров побывал на матче «Барселоны» (фото)Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров во время зимней паузы в чемпионате России посетил матч 25-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Леганесом».«Интер» попробует заполучить Алейша Видаля летом 2017 годаЗащитник «Барселоны» Алейш Видаль, получивший серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), по-прежнему находится в сфере интересов миланского «Интера».«Севилья» хочет продлить контракт с СампаолиРуководство «Севильи» довольно работой главного тренера команды Хорхе Сампаоли и хочет продлить контракт с ним. Об этом сообщают испанские СМИ.«Атлетико» готов продать Гамейро в «Тоттенхэм»Форвард мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро может переехать в чемпионат Англии.Месси требует убрать из «Барселоны» Диня, Матье и ГомешаМесси требует убрать из «Барселоны» Диня, Матье и ГомешаНападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен нынешним подбором игроков в команде. Об этом сообщают испанские СМИ.Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»Нападающий «Барселоны» Неймар предстанет перед судом по делу о переходе в команду. Об этом сообщает Associated Press.Дани Алвес: Да, у меня были разногласия с Роналду, но случилось это из-за прессыДани Алвес: Да, у меня были разногласия с Роналду, но случилось это из-за прессыЭкс-защитник «Барселоны» Дани Алвес, который ныне защищает цвета «Ювентуса», рассказал о своем отношении к нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»Футбольный агент Мартин Сендоа, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Николаса ОтмендиДани Алвес: Руководство «Барселоны» – лживые и неблагодарные людиДани Алвес: Руководство «Барселоны» – лживые и неблагодарные людиЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес, который до переезда в Турин восьми лет выступал за «Барселону», раскритиковал руководство сине-гранатовых.
Главные новости
Футбол
«Севилья» - «Лестер». Онлайн
Футбол
«Порту» – «Ювентус». Онлайн
Футбол
«Реал» уступил «Валенсии» в чемпионате Испании
Футбол
Фарфан получил сильный ушиб в матче со «Стремсгодсетом»
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Гол Мхитаряна принес победу «МЮ» в матче с «Сент-Этьеном»
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в первом матче серии Кубка Гагарина
Волейбол
«Енисей» выбирает талисман клуба
Футбол
Дмитрий Хомуха возглавил юношескую сборную России
Футбол
Иван Данильянц: Не забывайте, что противостояние со «Спартой» состоит из двух частей
все новости
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости