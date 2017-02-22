«Реал» уступил «Валенсии» в чемпионате Испании

«Валенсия» дома взяла верх над «Реалом» (2:1) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Симоне Дзадза (4-я минута) и Фабиан Орельяна (9-я), у гостей - Криштиану Роналду (44-я).

Мадридцы с 52 очками продолжают возглавлять таблицу примеры, имея еще игру в запасе. Их сегодняшний соперник с 26 баллами - на 13-й строчке.

В следующем туре «Реал» 26 февраля сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Валенсия» днем ранее встретится в гостях с «Алавесом».