«Реал» уступил «Валенсии» в чемпионате Испании
«Валенсия» дома взяла верх над «Реалом» (2:1) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании.
У хозяев поля отличились Симоне Дзадза (4-я минута) и Фабиан Орельяна (9-я), у гостей - Криштиану Роналду (44-я).
Мадридцы с 52 очками продолжают возглавлять таблицу примеры, имея еще игру в запасе. Их сегодняшний соперник с 26 баллами - на 13-й строчке.
В следующем туре «Реал» 26 февраля сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Валенсия» днем ранее встретится в гостях с «Алавесом».
Матч
Голы
Дзадза 5 (1:0). Орельяна 8 (2:0). Роналду 44 (2:1).
Состав
Валенсия: Алвес, Гарай, Мангаля, Канселу, Перес, Парехо, Гайя, Орельяна (Солер, 55), Эль Хаддади, Дзадза (Суарес, 73), Нани (Сикейра, 39)
Реал: Навас, Варан (Начо, 73), Марсело, Рамос, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Родригес (Бэйл, 62), Модрич (Васкес, 76), Роналду, Бензема
Предупреждения:
Дзадза, 19; Эль Хаддади, 42; Перес, 54; Мангаля, 67; Парехо, 90 - Карвахаль, 29; Варан, 59
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
22 февраля 20:45, Месталья, Онлайн-трансляция