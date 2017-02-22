Федор Канарейкин: К плей-офф игрокам известны все требования, только неизвестно, сколько продлится матч
Главный тренер омского «Авангарда» Федор Канарейкин прокоментировал первый матч плей-офф Кубка Гагарина против «Адмирала».
- Поздравляю команду с победой и с началом плей-офф.
- Как настраивали игроков после четвертого, пятого периодов?
Что вообще принято говорить в таких случаях?
- Да даже не помню, что говорил. Они сами знают, что делать, к плей-офф им известны все требования, только неизвестно, сколько продлится матч, - передает слова Канарейкина пресс-служба «Авангарда».
Напомним, что «Авангард» в третьем овертайме переиграл «Адмирал» со счетом 2:1.
Матч
Авангард - Адмирал - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Анелёв (Соботка, Густафсон), 9:38 (1:0). Казаков (Земчёнок), 27:22 (1:1). Кучерявенко (Бурдасов), 105:14 (2:1).
Место и дата
22 февраля 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция