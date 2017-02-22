Федор Канарейкин: К плей-офф игрокам известны все требования, только неизвестно, сколько продлится матч

Главный тренер омского «Авангарда» Федор Канарейкин прокоментировал первый матч плей-офф Кубка Гагарина против «Адмирала».

- Поздравляю команду с победой и с началом плей-офф.

- Как настраивали игроков после четвертого, пятого периодов? Что вообще принято говорить в таких случаях?

- Да даже не помню, что говорил. Они сами знают, что делать, к плей-офф им известны все требования, только неизвестно, сколько продлится матч, - передает слова Канарейкина пресс-служба «Авангарда».



Напомним, что «Авангард» в третьем овертайме переиграл «Адмирал» со счетом 2:1.