Александр Андриевский: «Авангард» начинал владеть инициативой, и отсюда все наши проблемы
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поделился впечатлениями от игры своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда».
- Считаю, хорошая игра вышла, причем в исполнении обеих команд. Кубковая. К сожалению, не получилось у нас сегодня забить на один гол больше, чем соперник, в этом вся разница. Все, едем дальше, этот матч уже история. Отмечу, что ребята старались, бились. Надо перенести это на следующую игру.
- Первые два периода вы очень активно играли, но в третьем
перестроились. Почему?
- Мы не перестраивали игру. Соперник добавил в активности, и она увеличивалась после наших удалений. Мы старались, и у нас это получилось, хорошо отыграть в меньшинстве сегодня. Но соперник начинал владеть инициативой, и отсюда все наши проблемы в этом матче.
- Достаточна ли длина скамейки у «Адмирала», чтобы
проводить ротацию, и нужна ли она вообще?
- У нас есть еще целая пятерка – два защитника, три нападающих. Завтра проснемся, посмотрим, кто жив-здоров. Ротация естественно будет нужна. Серия, я думаю, будет напряженная, как и сегодняшняя игра. Нужны будут свежие силы, и мы будем вводить их, - приводит слова Андриевского пресс-служба омского клуба.
Напомним, что «Авангард» в третьем овертайме переиграл «Адмирал» со счетом 2:1.
Матч
Авангард - Адмирал - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Анелёв (Соботка, Густафсон), 9:38 (1:0). Казаков (Земчёнок), 27:22 (1:1). Кучерявенко (Бурдасов), 105:14 (2:1).
Место и дата
22 февраля 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция