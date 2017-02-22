Александр Андриевский: «Авангард» начинал владеть инициативой, и отсюда все наши проблемы

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поделился впечатлениями от игры своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда».

- Считаю, хорошая игра вышла, причем в исполнении обеих команд. Кубковая. К сожалению, не получилось у нас сегодня забить на один гол больше, чем соперник, в этом вся разница. Все, едем дальше, этот матч уже история. Отмечу, что ребята старались, бились. Надо перенести это на следующую игру.

- Первые два периода вы очень активно играли, но в третьем перестроились. Почему?

- Мы не перестраивали игру. Соперник добавил в активности, и она увеличивалась после наших удалений. Мы старались, и у нас это получилось, хорошо отыграть в меньшинстве сегодня. Но соперник начинал владеть инициативой, и отсюда все наши проблемы в этом матче.

- Достаточна ли длина скамейки у «Адмирала», чтобы проводить ротацию, и нужна ли она вообще?

- У нас есть еще целая пятерка – два защитника, три нападающих. Завтра проснемся, посмотрим, кто жив-здоров. Ротация естественно будет нужна. Серия, я думаю, будет напряженная, как и сегодняшняя игра. Нужны будут свежие силы, и мы будем вводить их, - приводит слова Андриевского пресс-служба омского клуба.

Напомним, что «Авангард» в третьем овертайме переиграл «Адмирал» со счетом 2:1.