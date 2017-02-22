Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)2 : 1Русенборг (мол)
Хоккей  Ак Барс2 : 1Салават Юлаев
Футбол  Севилья0 : 0Лестер Сити
Хоккей  Трактор2 : 5Барыс
Футбол  Фенербахче1 : 1Краснодар
Футбол  Порту0 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Черепенников: Виктор «TaZ» Войтас уже выбирает комплектацию автомобиля

Комментарии

Глава холдинга ESforce Антон Черепенников рассказал о том, почему решил подарить автомобиль Виктору «TaZ» Войтасу.

«В конце 2016 года речь зашла о четырехлетнем контракте, беспрецедентном для киберспорта. Я тогда спросил TaZ: «Ты не думаешь пойти работать в организацию, тебе уже 30? Ты уверен, что хочешь играть еще 4 года?».

Он ответил, что я рано списываю его со счетов и что мне просто нужно ему верить. После обидного поражения Astralis на последнем «мейджоре» он написал, что Virtus.pro обыграют их на следующем чемпионате — и опять был прав.

Виктор уже выбирает комплектацию. Я хочу сказать, что благодарен ему за его работу лидера. На самом деле это очень сложная ноша и труд. Это не подарок игроку Virtus.pro, они всегда были в равных условиях и я их одинаково ценю. Это мой личный подарок человеку, с которым я лично работал несколько лет, который убедил меня поверить именно в этот состав.

На слово этого человека можно рассчитывать, а ведь это так редко бывает в современном киберспорте. Ну и самое важное, что в наших личных беседах он не просил для себя большего, а всегда просил, чтобы у всех игроков были одинаковые условия. Well deserved».

Напомним, что ранее Черепенников пообещал подарить автомобиль Mercedes E-класса капитану Virtus.pro Виктору «TaZ» Войтасу, если команда победит на DreamHack Masters Las Vegas 2017. В итоге «медведи» в финале турнира перестреляли бразильский коллектив SK Gaming со счетом 2:1.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антон Черепенников показал новую тренировочную базу Virtus.proГлава холдинга ESforce Антон Черепенников опубликовал изображения новой тренировочной базы Virtus.pro, которая будет расположена в Yota Arena Moscow.Natus Vincere и Gambit Esports примут участие в SL i-League StarSeries S3Команды North, FaZe Clan, Gambit Esports и Natus Vincere получили последние приглашения на третий сезон турнира SL i-League StarSeries по CS:GO.Виталий «V1lat» Волочай: «Мейджор», о котором я так мечтал, превращается в посмешище еще до стартаКомментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай раскритиковал организаторов продажи билетов на The Kiev Major.Билеты на The Kiev Major раскупили за 20 минутБилеты на турнир The Kiev Major раскупили за 20 минут. Об этом сообщил портал Karabas.M19 проиграла ROX Tigers в первом матче IEM Katowice 2017Команда M19 проиграла ROX Tigers в первом матче турнира IEM Katowice 2017 по League of Legends.M19 играет с ROX Tigers на IEM Katowice 2017. Трансляция.Единственный представитель Континентальной лиги M19 в первом матче IEM Katowice 2017 сразится с корейской командной ROX Tigers.Генменеджер Virtus.pro: Киберспорт не завоюет мир и не займет место футболаГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин на сайте информационного агентства Rambler News Service рассказал об экономической составляющей киберспортивной организации, а также высказался на тему конкуренции киберспорта с футболом.Стример скончался во время 24-часового благотворительного стримаАмериканец Брайан «PoShYbRiD» Вигнеаулт скончался во время 24-часового благотворительного стрима World of Tanks.Адиль «ScreaM» Бенрильтом перешел в Team EnVyUsБельгиец Адиль «ScreaM» Бенрильтом присоединился к составу Team EnVyUs по CS:GO.Gambit Esports заняла седьмое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017.Студия MoonDuck анонсировала турнир по Dota 2 с новым режимомСтудия MoonDuck, которая является организатором Elimination Mode, проведет турнир по Dota 2 с режимом Midas Mode.В Китае могут ввести комендантский час для геймеровПравительство Китая рассмотрит законопроект, согласно которому детям до 18 лет запретят пользоваться компьютерами, смартфонами и планшетами в ночное время.Во время турнира по Super Smash Bros. у игрока случился сердечный приступВо время турнира BEAST 7 по Super Smash Bros. у одного из участников случился сердечный приступ.Он один может сделать «Спартак» чемпионом, или «Кефир» против всехОн один может сделать «Спартак» чемпионом, или «Кефир» против всех«Советский спорт» рассказывает об участниках первого Кубка России по киберфутболу.Игрок стримил 72 часа подряд и установил рекорд ГиннессаДжон Эймер в течение 72 часов стримил League of Legends и установил рекорд Гиннесса.Русский хакер: Изменить, но никак не навредить – вот моя цельРусский хакер под ником tedredphox, который взломал матчмейкинг CS:GO, в интервью порталу evo-gamers.com рассказал о своей деятельности.В Dota 2 появилась русская озвучка для 21 герояValve выпустила новое обновление для клиента Dota 2, в котором добавила русскую озвучку для 21 героя.CS:GO, Dota 2 и League of Legends номинированы на AMD Esports Audience Award 2017Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) представила список номинантов на AMD Esports Audience Award.DreamHack опубликовала видео хайлайтов и смешных моментов с DreamHack Masters Las Vegas 2017Организация DreamHack на своем YouTube-канале опубликовала ролик с хайлайтами и смешными моментами прошедшего турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO.Digital Chaos сыграет с Wings Gaming в одной группе на SL i-League Season 3Организаторы SL i-League StarSeries Season 3 анонсировали формат и расписание турнира.
Главные новости
Футбол
«Севилья» - «Лестер». Онлайн
Футбол
«Порту» – «Ювентус». Онлайн
Футбол
«Реал» уступил «Валенсии» в чемпионате Испании
Футбол
Фарфан получил сильный ушиб в матче со «Стремсгодсетом»
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Гол Мхитаряна принес победу «МЮ» в матче с «Сент-Этьеном»
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в первом матче серии Кубка Гагарина
Волейбол
«Енисей» выбирает талисман клуба
Футбол
Дмитрий Хомуха возглавил юношескую сборную России
Футбол
Иван Данильянц: Не забывайте, что противостояние со «Спартой» состоит из двух частей
все новости