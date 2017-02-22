Антон Черепенников: Виктор «TaZ» Войтас уже выбирает комплектацию автомобиля

Глава холдинга ESforce Антон Черепенников рассказал о том, почему решил подарить автомобиль Виктору «TaZ» Войтасу.



«В конце 2016 года речь зашла о четырехлетнем контракте, беспрецедентном для киберспорта. Я тогда спросил TaZ: «Ты не думаешь пойти работать в организацию, тебе уже 30? Ты уверен, что хочешь играть еще 4 года?».



Он ответил, что я рано списываю его со счетов и что мне просто нужно ему верить. После обидного поражения Astralis на последнем «мейджоре» он написал, что Virtus.pro обыграют их на следующем чемпионате — и опять был прав.



Виктор уже выбирает комплектацию. Я хочу сказать, что благодарен ему за его работу лидера. На самом деле это очень сложная ноша и труд. Это не подарок игроку Virtus.pro, они всегда были в равных условиях и я их одинаково ценю. Это мой личный подарок человеку, с которым я лично работал несколько лет, который убедил меня поверить именно в этот состав.



На слово этого человека можно рассчитывать, а ведь это так редко бывает в современном киберспорте. Ну и самое важное, что в наших личных беседах он не просил для себя большего, а всегда просил, чтобы у всех игроков были одинаковые условия. Well deserved».



Напомним, что ранее Черепенников пообещал подарить автомобиль Mercedes E-класса капитану Virtus.pro Виктору «TaZ» Войтасу, если команда победит на DreamHack Masters Las Vegas 2017. В итоге «медведи» в финале турнира перестреляли бразильский коллектив SK Gaming со счетом 2:1.



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