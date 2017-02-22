В протечках на новом стадионе в Петербурге виновата не крыша, а водопровод
Коридоры стадиона на
Крестовском острове в Петербурге залило водой из-за проблем с системой
водоснабжения.
Об этом «Фонтанке» рассказал источник в правительстве
Петербурга. Ранее сообщалось, что во время тестового мероприятия на стадионе на
Крестовском протекла крыша.
Напомним, летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2017,
а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.
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