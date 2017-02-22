В протечках на новом стадионе в Петербурге виновата не крыша, а водопровод

Коридоры стадиона на Крестовском острове в Петербурге залило водой из-за проблем с системой водоснабжения.

Об этом «Фонтанке» рассказал источник в правительстве Петербурга. Ранее сообщалось, что во время тестового мероприятия на стадионе на Крестовском протекла крыша.

Напомним, летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2017, а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.