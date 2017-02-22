Зинэтула Билялетдинов: Нам надо учесть свои ошибки во втором периоде игры с «Салаватом»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».
- Хорошая боевая игра была. Я доволен тем, что мы выиграли.
- Как вам атмосфера на трибунах: военная тематика и прочее?
- Это было сделано в преддверии праздника. Думаю, мы сделали хороший подарок болельщикам. Это большой праздник для нашей страны. Хочу поздравить всех, кто в годы войны и в мирное время защищает нашу страну. Желаю им всего доброго.
- С чем связана слабая игра во втором периоде? С дальней
скамейкой?
- «Салават» очень здорово это использовал. Были тяжелые моменты и нам надо это учесть, передает слова Билялетдинова пресс-служба казанской команды.
Напомним, что «Ак Барс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 и повел в серии.
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Секач (Токранов, Азеведо), 14:59 (1:0). Капризов (Умарк, Логинов), 18:14 (1:1). Охтамаа (Варнаков, Попов), 59:59 (2:1).
Место и дата
22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция