Зинэтула Билялетдинов: Нам надо учесть свои ошибки во втором периоде игры с «Салаватом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

- Хорошая боевая игра была. Я доволен тем, что мы выиграли.

- Как вам атмосфера на трибунах: военная тематика и прочее?

- Это было сделано в преддверии праздника. Думаю, мы сделали хороший подарок болельщикам. Это большой праздник для нашей страны. Хочу поздравить всех, кто в годы войны и в мирное время защищает нашу страну. Желаю им всего доброго.

- С чем связана слабая игра во втором периоде? С дальней скамейкой?

- «Салават» очень здорово это использовал. Были тяжелые моменты и нам надо это учесть, передает слова Билялетдинова пресс-служба казанской команды.

Напомним, что «Ак Барс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 и повел в серии.