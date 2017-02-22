Фарфан получил сильный ушиб в матче со «Стремсгодсетом»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил сильный ушиб во время товарищеского матча с норвежским «Стремсгодсетом», сообщили ТАСС в пресс- службе московского клуба.

В игру в Испании, прошедшую сегодня и завершившую поражением железнодорожников со счетом 0:1, перуанец вступил в начале второго тайма и был заменен на 69-й минуте.

«Фарфан ограничился сильным ушибом», - сказали в пресс- службе.

Напомним, 32-летний хавбек, выступавший в свое время за ПСВ и «Шальке, подписал контракт с «Локомотивом» 29 января.