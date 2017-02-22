Фарфан получил сильный ушиб в матче со «Стремсгодсетом»
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил сильный ушиб во время товарищеского матча с норвежским «Стремсгодсетом», сообщили ТАСС в пресс- службе московского клуба.
В игру в Испании, прошедшую сегодня и завершившую поражением железнодорожников со счетом 0:1, перуанец вступил в начале второго тайма и был заменен на 69-й минуте.
«Фарфан ограничился сильным ушибом», - сказали в пресс- службе.
Напомним, 32-летний хавбек, выступавший в свое время за ПСВ и «Шальке, подписал контракт с «Локомотивом» 29 января.
Матч
Локомотив - Стремсгодсет - 0:1 (0:1)
Голы
Токстад 45 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Михалик (Шкулетич, 64), Пейчинович, Чорлука, Денисов В., Янбаев (Баринов, 46), Фернандеш, Денисов И. (Игнатьев, 46), Миранчук А. (Касаев, 46), Коломейцев (Тарасов, 64), Майкон (Фарфан, 46, Галаджан, 68)
Место и дата
22 февраля 18:00, Футбольный Центр, Онлайн-трансляция