Игорь Захаркин: Проиграли «Ак Барсу» очень тяжелый матч, будем делать выводы

Главный тренер «Салавата Юлаева» поделился впечатлениями от первого матча серии плей-офф против «Ак Барса».

- Мы проиграли очень тяжелый матч, будем делать выводы и готовиться к следующей игре.

- Влияют ли на Капризова все разговоры вокруг него?

- Он молодой человек, мне кажется, он понимает, что происходит. Или не понимает, но он должен получать удовольствие. Получилось так, что он здесь назабивал, туда съездил назабивал. Он здесь звезда, там звезда, в сборной – везде.

Я хочу присоединиться к поздравлениям с праздником всех защитников нашего Отечества. Сегодня постоянно говорят о мужчинах, но и женщины тоже участвуют в этом процессе, поэтому весь российский народ с этим большим праздником!

- Вы пытались апеллировать по поводу второй шайбы…

- Да, мне показалось, что, может быть, было вне игры, но его не было.

- Как состояние Умарка?

- Состояние у него не самое лучшее, он не тренировался очень долго. Важно, что перелом сросся, он готов играть, будем добирать. Профессионал же, - передает слова Захаркина пресс-служба «Салавата Юлаева».



Напомним, что «Ак Барс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 и повел в серии.