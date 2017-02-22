«Севилья» - «Лестер». Онлайн

В среду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская «Севилья» примет английский «Лестер». Этот матч пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. Не пропустите!

Напомним, что на групповом этапе «Лестер» финишировал первым в квартете G, где соперничал с португальским «Порту», датским «Копенгагеном» и бельгийским «Брюгге». «Севилья» на групповой стадии стала второй в квартете H, пропустив вперед себя итальянский «Ювентус», зато позади испанского клуба остались французский «Лион» и хорватское «Динамо».

Ответный матч «Лестера» и «Севильи» пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» 14 марта.