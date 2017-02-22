Анвар Гатиятулин: Не смогли справиться с психологическим давлением
Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса».
- Мы готовились к этой игре, но тот план, который был – не сработал. К сожалению, допустили ошибки в начале игры, пропустили голы, схватили ненужные удаления. Наверное, это все первый матч при своих болельщиках: у ребят было огромное желание, но не смогли справиться с психологическим давлением. Тем не менее, играли, старались найти свою игру. В третьем периоде что-то стало получаться… Готовимся к следующему матчу.
- Кравцов во втором периоде сидел в «засаде»?
- Начался плей-офф и было видно, что он скованно действовал. В третьем периоде счет уже был таким, что он раскрепостился, появился момент и ему удалось забить. У него первый гол в КХЛ. Молодец, - приводит слова Гатиятулина пресс-служба челябинского клуба.
Напомним, что «Трактор» на своей площадке уступил казахскому «Барысу» со счетом 2:5.
Матч
Трактор - Барыс - 2:5 (0:3, 0:2, 2:0)
Голы:
Пушкарёв 0:11 (0:1). Доус 6:50 (0:2). Бойд (Сен-Пьер, Даллмэн), 9:46 (0:3). Шиннимин 21:57 (0:4). Маркелов (Панюков, Тривино), 32:51 (0:5). V. Kravtsov (Черников), 43:49 (1:5). Петров Ю. (Кольцов, Кручинин), 55:12 (2:5).
Место и дата
22 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция