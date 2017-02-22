Игорь Шалимов: Со стороны «Фенербахче был навал, но мы его выдержали
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Фенербахче» (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Мы ставили цель не пропустить и забить при счете 0:0. Я предупреждал, что будут тяжелые периоды в игре. Был навал, но мы его выдержали, - цитирует Шалимова ТАСС. - Где-то нам повезло, что нам не забили, но у нас был тоже 90-процентный момент».
«Краснодар» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала турнира. Соперника по этой стадии он узнает по итогам жеребьевки 24 февраля.
Матч
Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)
Голы
Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).
Состав
Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс
Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов
Предупреждения:
Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция