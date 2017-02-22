Игорь Шалимов: Со стороны «Фенербахче был навал, но мы его выдержали

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Фенербахче» (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы ставили цель не пропустить и забить при счете 0:0. Я предупреждал, что будут тяжелые периоды в игре. Был навал, но мы его выдержали, - цитирует Шалимова ТАСС. - Где-то нам повезло, что нам не забили, но у нас был тоже 90-процентный момент».

«Краснодар» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала турнира. Соперника по этой стадии он узнает по итогам жеребьевки 24 февраля.