Дик Адвокат: «Краснодар» был лучше нас и в первом матче, и во втором
Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Турецкий клуб не вышел в следующий раунд турнира, поскольку в первом матче, который состоялся в Краснодаре 16 февраля, уступил со счетом 0:1.
«Можно придумать много причин поражения, много сценариев написать: может, у них лучше тренер, может, лучше игроки. Но как бы то ни было, они были лучше нас - и в первом матче, и во втором. Я очень расстроен. И наши игроки тоже», - цитирует голландского специалиста ТАСС.
«Краснодар» впервые в своей истори вышел в 1/8 финала турнира. Соперника по следующей стадии Лиги Европы он узнает по итогам жеребьевки 24 февраля.
Матч
Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)
Голы
Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).
Состав
Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс
Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов
Предупреждения:
Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция