Дик Адвокат: «Краснодар» был лучше нас и в первом матче, и во втором

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Турецкий клуб не вышел в следующий раунд турнира, поскольку в первом матче, который состоялся в Краснодаре 16 февраля, уступил со счетом 0:1.

«Можно придумать много причин поражения, много сценариев написать: может, у них лучше тренер, может, лучше игроки. Но как бы то ни было, они были лучше нас - и в первом матче, и во втором. Я очень расстроен. И наши игроки тоже», - цитирует голландского специалиста ТАСС.

«Краснодар» впервые в своей истори вышел в 1/8 финала турнира. Соперника по следующей стадии Лиги Европы он узнает по итогам жеребьевки 24 февраля.