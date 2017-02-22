Россиянин Матлаков лидирует после второго тура турнира «Аэрофлот Опен»

Российский гроссмейстер Максим Матлаков с двумя набранными баллами лидирует после двух туров на традиционном шахматном фестивале «Аэрофлот Опен», который во вторник стартовал в Москве.

В первом туре Матлаков победил представителя Индии Чанду Сандипана, во втором одержал победу над другим индийцем Панаяппаном Сетхураманом.

По два очка после двух туров также имеют Илья Смирин из Израиля и немец Маттиас Блюбаум. Чемпион Европы 2016 года россиянин Эрнесто Инаркиев набрал 1,5 балла после двух туров.

Напомним, что в программу фестиваля традиционно входят три турнира, состав которых сформирован в соответствии с рейтингами участников.

В главном турнире «А» примут участие около ста шахматистов из 28 стран мира. Рейтинг-лист возглавляет гроссмейстер Юй Янъи (Китай, 2738). Также в первую пятерку входят россияне Никита Витюгов (2724), Эрнесто Инаркиев (2723), максим Матлаков (2701) и Баадур Джобава (Грузия, 2701).

Победитель турнира «А» получит право сыграть в супертурнире в Дортмунде (13 — 24 июля 2017 года).

Участники сыграют 9 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 21 февраля – 1 марта. Начало партий – в 15:00.

2 марта состоится традиционный блицтурнир, который начнется в 10:00.

Участникам турнира гарантирован призовой фонд – 140 000 евро (с учетом призового фонда блицтурнира).