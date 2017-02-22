Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча с «Андерлехтом»
Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом».
Победа питерцев в основное время оценивается коэффициентом 1,59, тогда как виктория бельгийского клуба идет за щедрые 5,56.
За ничью букмекеры предлагают 4,29.
Игра пройдет в четверг в Петербурге, начало - в 21:00 мск.
Напомним, первая встреча завершилась победой «Андерлехта» - 2:0.
Матч
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция
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