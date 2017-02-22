Футбольные клубы «Зенит» и «Црвена Звезда» подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает официальный сайт сербской команды.

Соглашение было подписано президентами клубов Александром Дюковым и Светозаром Мияйловичем. «Зенит» и «Црвена Звезда» будут сотрудничать в подготовке, организации и проведении турниров, решении спортивных, коммерческих, и юридических вопросов, на уровне футбольных школ, академий, а также в решении вопросов, связанных с трансферами игроков.

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Напомним, в феврале 2016 года состав сине-бело-голубых пополнил защитник Вукашин Йованович, перешедший за 2,5 миллионов евро из белградского клуба. Сейчас 20-летний футболист выступает на правах аренды за «Бордо».

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«Зенит» после 17 туров в РФПЛ занимает второе место, «Црвена Звезда» в чемпионате Сербии лидирует, проведя 22 матча. Петербуржцы также продолжают играть в Лиге Европы, где 23 февраля им предстоит сыграть ответный матч 1/16 финала против «Андерлехта». Начало встречи в 21:00, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию игры.