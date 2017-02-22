Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» и «Црвена Звезда» подписали меморандум о сотрудничестве

Источник:  ФК «Црвена Звезда»Комментарии

Футбольные клубы «Зенит» и «Црвена Звезда» подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает официальный сайт сербской команды.

Соглашение было подписано президентами клубов Александром Дюковым и Светозаром Мияйловичем. «Зенит» и «Црвена Звезда» будут сотрудничать в подготовке, организации и проведении турниров, решении спортивных, коммерческих, и юридических вопросов, на уровне футбольных школ, академий, а также в решении вопросов, связанных с трансферами игроков.

«Мистер выпустит – буду забивать». Данни готовится к большому возвращению

Напомним, в феврале 2016 года состав сине-бело-голубых пополнил защитник Вукашин Йованович, перешедший за 2,5 миллионов евро из белградского клуба. Сейчас 20-летний футболист выступает на правах аренды за «Бордо».

Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)

«Зенит» после 17 туров в РФПЛ занимает второе место, «Црвена Звезда» в чемпионате Сербии лидирует, проведя 22 матча. Петербуржцы также продолжают играть в Лиге Европы, где 23 февраля им предстоит сыграть ответный матч 1/16 финала против «Андерлехта». Начало встречи в 21:00, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию игры.   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» - «Андерлехт». Текстовая трансляция начнется в 21:00Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча с «Андерлехтом»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом».«Мистер выпустит – буду забивать». Данни готовится к большому возвращению«Мистер выпустит – буду забивать». Данни готовится к большому возвращениюМирча Луческу анонсировал выход Данни в стартовом составе, а в «Андерлехте» знают, во сколько раз их состав дешевле, чем у «Зенита».Рене Вайлер: Мы не собираемся отдавать инициативу «Зениту» и играть на контратакахГлавный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».Оливье Дешахт: Трансферная стоимость игроков «Зенита» в четыре раза больше, чем у «Андерлехта»Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».Олег Лужный: У Луческу крайними всегда были арбитрыБывший капитан киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный рассказал о своем отношении к нынешнему главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу, который ранее возглавлял «Шахтер».Мирча Луческу: Сожалею, что в Лигу Европы не дозаявили Лунева и Молло, но у них будет время проявить себяГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о полузащитнике петербургского клуба Йоане Молло и вртаре Андрее Луневе.Мирча Луческу: Надеюсь, все игроки сделали выводы из первого матча против «Андерлехта»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».«Зенит» – «Андерлехт». Данни выйдет в стартовом составеПолузащитник «Зенита» Мигель Данни выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».Мигель Данни: Если Луческу выпустит на поле, всегда буду забиватьПолузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».Александр Кержаков: «Зенит» пройдет «Андерлехт», если не уступит ему в желанииНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».Денис Клюев: Для «Зенита» нет ничего сложного в том, чтобы обыграть «Андерлехт»Бывший полузащитник бельгийского «Льерса» Денис Клюев поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с «Андерлехтом» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы.Эрнани: Кто знает, может, «Зенит» и выиграет Лигу ЕвропыБразильский полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал об адаптации в российском клубе и амбициях сине-бело-голубых в Лиге Европы.Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)На первой открытой тренировке в 2017-м все по-старому: Дзюба болтает, Джорджевич забивает больше всех, а Файзулин просто гуляет по базе.Эрнани: Луческу всегда говорит со мной. Я получаю от него советыПолузащитник «Зенита» Эрнани рассказал о работе с Мирчей Луческу.Игроки «Зенита» поздравили Ивановича с днем рождения (видео)Сегодня, 22 февраля, защитнику «Зенита» Браниславу Ивановичу исполняется 33 года.«Зенит» – «Андерлехт». Все футболисты петербургского клуба приняли участие в открытой тренировкеПеред ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» «Зенит» провел открытую тренировку.Кверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛКверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги Кержакова«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги КержаковаАлександр Кержаков еще не готов играть, но у форварда нашлось время рассказать болельщикам об автобиографии и ответить на их вопросы.Александр Кержаков: Сейчас тренируюсь в облегченном режиме, с «Андерлехтом» не сыграюНападающий «Зенита» Александр Кержаков, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, сыграет ли в матче Лиги Европы против «Андерлехта».
Главные новости
Хоккей
Главный арбитр КХЛ: Гол «Ак Барса» засчитан верно. Казань забила за 0,02 секунды до конца игры
Футбол
Дик Адвокат: «Краснодар» был лучше нас и в первом матче, и во втором
Футбол
Игорь Шалимов: Со стороны «Фенербахче был навал, но мы его выдержали
Футбол
«Севилья» - «Лестер». Онлайн
Футбол
«Порту» – «Ювентус». Онлайн
Футбол
«Реал» уступил «Валенсии» в чемпионате Испании
Футбол
Фарфан получил сильный ушиб в матче со «Стремсгодсетом»
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Гол Мхитаряна принес победу «МЮ» в матче с «Сент-Этьеном»
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в первом матче серии Кубка Гагарина
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика