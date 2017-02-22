Сергей Ташуев: В тактике Шалимов переиграл Адвоката
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов тактически превзошел наставника «Фенербахче» Дика Адвоката, считает экс-главный тренер краснодарцев Сергей Ташуев.
Сегодня российский клуб в Стамбуле сыграл вничью с «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы - 1:1 и завоевал путевку в 1/8 финала турнира по сумме двух игр.
«Надо поздравить команду с выходом в 1/8 финала, тем более в матчах с таким сильным соперником. А в тактике игры Шалимов переиграл Адвоката. Шалимов же сказал за два дня до игры, что они будут играть высокий прессинг. И «Краснодар» действительно играл высоко, а Адвокат заранее эту ситуацию не промониторил», - цитирует Ташуева «Р-Спорт».
Матч
Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)
Голы
Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).
Состав
Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс
Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов
Предупреждения:
Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция