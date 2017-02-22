Сергей Ташуев: В тактике Шалимов переиграл Адвоката

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов тактически превзошел наставника «Фенербахче» Дика Адвоката, считает экс-главный тренер краснодарцев Сергей Ташуев.

Сегодня российский клуб в Стамбуле сыграл вничью с «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы - 1:1 и завоевал путевку в 1/8 финала турнира по сумме двух игр.

«Надо поздравить команду с выходом в 1/8 финала, тем более в матчах с таким сильным соперником. А в тактике игры Шалимов переиграл Адвоката. Шалимов же сказал за два дня до игры, что они будут играть высокий прессинг. И «Краснодар» действительно играл высоко, а Адвокат заранее эту ситуацию не промониторил», - цитирует Ташуева «Р-Спорт».