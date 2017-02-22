Главный арбитр КХЛ: Гол «Ак Барса» засчитан верно. Казань забила за 0,02 секунды до конца игры

КХЛ комментирует для «Советского спорта» спорный эпизод с забитым голом «Ак Барса» на последних долях секунды в игре с «Салаватом Юлаевым».

В матче ¼ финала конференции Восток «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа) защитник казанского клуба Атте Охтамаа забросил шайбу на последней минуте третьего периода. Эпизод потребовал дополнительного просмотра судейской бригадой и консультаций с судьей-видеогол.

После изучения всех видео материалов главный специалист КХЛ в комнате видеопросмотров ФХР определил, что шайба пересекла линию ворот за 0.02 секунды до окончания основного времени матча.

Алексей Анисимов, главный арбитр КХЛ: «Все камеры системы видеогол синхронизированы. Специалист, используя изображение с камеры над воротами, зафиксировал момент, когда шайба полностью пересекла линию ворот. Затем он переключился на панорамную камеру, на которой отражается время на табло с точностью до сотых долей секунды, и определил точное время до окончания игры – 0.02 секунды. Информация об этом была передана главному арбитру матча».