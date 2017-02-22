Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главный арбитр КХЛ: Гол «Ак Барса» засчитан верно. Казань забила за 0,02 секунды до конца игры

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

КХЛ комментирует для «Советского спорта» спорный эпизод с забитым голом «Ак Барса» на последних долях секунды в игре с «Салаватом Юлаевым». 

В матче ¼ финала конференции Восток «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа) защитник казанского клуба Атте Охтамаа забросил шайбу на последней минуте третьего периода. Эпизод потребовал дополнительного просмотра судейской бригадой и консультаций с судьей-видеогол.

После изучения всех видео материалов главный специалист КХЛ в комнате видеопросмотров ФХР определил, что шайба пересекла линию ворот за 0.02 секунды до окончания основного времени матча.

Алексей Анисимов, главный арбитр КХЛ: «Все камеры системы видеогол синхронизированы. Специалист, используя изображение с камеры над воротами, зафиксировал момент, когда шайба полностью пересекла линию ворот.  Затем он переключился на панорамную камеру, на которой отражается время на табло с точностью до сотых долей секунды, и определил точное время до окончания игры – 0.02 секунды. Информация об этом была передана главному арбитру матча».

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Секач (Токранов, Азеведо), 14:59 (1:0). Капризов (Умарк, Логинов), 18:14 (1:1). Охтамаа (Варнаков, Попов), 59:59 (2:1).

Место и дата

22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анвар Гатиятулин: Не смогли справиться с психологическим давлениемГлавный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса».Игорь Захаркин: Проиграли «Ак Барсу» очень тяжелый матч, будем делать выводыГлавный тренер «Салавата Юлаева» поделился впечатлениями от первого матча серии плей-офф против «Ак Барса».Зинэтула Билялетдинов: Нам надо учесть свои ошибки во втором периоде игры с «Салаватом»Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».Александр Андриевский: «Авангард» начинал владеть инициативой, и отсюда все наши проблемыГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поделился впечатлениями от игры своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда».Федор Канарейкин: К плей-офф игрокам известны все требования, только неизвестно, сколько продлится матчГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал первый матч плей-офф Кубка Гагарина против «Адмирала».Евгений Медведев: Нам очень не везло, но мы проявили характер и продавили соперникаКапитан «Авангарда» Евгений Медведев после победы в первой игре серии над «Адмиралом» (2:1 3ОТ) рассказал за счет чего удалось «продавить» оборону.Скандал в Казани! Победу у «Салавата» отобрали, забив гол после сирены? (видео)Скандал в Казани! Победу у «Салавата» отобрали, забив гол после сирены? (видео)Черная полоса у уфимского клуба не кончается. Теперь вот «Ак Барс» победил в первом матче серии, забив гол за 0,1 секунды до конца матча.«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в первом матче серии Кубка Гагарина«Ак Барс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1)в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.Игроки ЦСКА Панин и Карнаухов дисквалифицированы на один матчСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды игры первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА - «Йокерит»(4:2), состоявшейся во вторник.Кучеряво! «Авангард» и «Адмирал» матч в марафонКучеряво! «Авангард» и «Адмирал» матч в марафонПервый матч серии двух «А» в Омске - «Авангарда» и «Адмирала» превратился в марафон длиною в 105 минут и 14 секунд.«Авангард» в третьем овертайме переиграл «Адмирал»Хоккеисты омского «Авангарда» в третьем овертайме переиграли «Адмирал» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 2:1.Главный тренер «Йокерита» оштрафован на 400 тысяч рублей, ЦСКА – на 100 тысячГлавный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен был оштрафован на 300 тысяч рублей за комментарии относительно судейства на пресс-конференции после игры, еще 100 тысяч он заплатит за досрочный уход с пресс-конференции.Нокаут в Челябинске. «Барыс» начал разгром «Трактора» уже на первых секундахНокаут в Челябинске. «Барыс» начал разгром «Трактора» уже на первых секундахСтартовый поединок между уральцами и казахстанцами неожиданно закончился сокрушительным поражением хозяев площадки – 2:5.Томаш Филиппи: Нужно играть все 60 минутТомаш Филиппи: Нужно играть все 60 минутПосле первого матча четвертьфинала Востока между «Магниткой» и «Куньлунь» его участники были немногословны.Мозякин без рекорда, «Магнитка» – с победой!Мозякин без рекорда, «Магнитка» – с победой!Магнитогорцы на классе обыграли «Куньлунь», но капитан «сталеваров» пока по-прежнему на расстоянии вытянутой краги до рекорда всех времен.«Барыс» переиграл «Трактор» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛХоккеисты казахского «Барыса» в гостях переиграли «Трактор» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 5:2.«Магнитка» обыграла «Куньлунь» в первом матче серии Кубка ГагаринаМагнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Куньлунем» (4:2) в стартовом матче ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.Доминирование. Игроков ЦСКА заставили бить «Йокерит», теперь финны «плачут»Доминирование. Игроков ЦСКА заставили бить «Йокерит», теперь финны «плачут»Дмитрий Пономаренко – о двух странных массовых драках армейцев с финнами на последней минуте стартового поединка плей-офф.Константин Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ (видео)Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» забросил самую быструю шайбу в плей-офф.Илья Никулин: Это только начало серии, нужно думать о следующем матчеКапитан московского «Динамо» Илья Никулин поделился мнением о победе над «Торпедо» со счетом 1:0 во втором овертайме первого матча ¼ финала плей-офф Западной конференции КХЛ.
Главные новости
Хоккей
Главный арбитр КХЛ: Гол «Ак Барса» засчитан верно. Казань забила за 0,02 секунды до конца игры
Футбол
Дик Адвокат: «Краснодар» был лучше нас и в первом матче, и во втором
Футбол
Игорь Шалимов: Со стороны «Фенербахче был навал, но мы его выдержали
Футбол
«Севилья» - «Лестер». Онлайн
Футбол
«Порту» – «Ювентус». Онлайн
Футбол
«Реал» уступил «Валенсии» в чемпионате Испании
Футбол
Фарфан получил сильный ушиб в матче со «Стремсгодсетом»
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Гол Мхитаряна принес победу «МЮ» в матче с «Сент-Этьеном»
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в первом матче серии Кубка Гагарина
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина