Виктор Классон: «Краснодар» может попытаться выиграть Лигу Европы

Нападающий «Краснодара» Виктор Классон уверен в том, что его команде по силам дойти до решающего матча турнира.

- В этих двух матчах с «Фенербахче» мы показали, что у нас достаточно квалификации, чтобы победить такого серьезного соперника. И если мы победили его, то можем победить в этом турнире кого угодно. Почему бы не выиграть Лигу Европы?





