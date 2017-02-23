Виктор Классон: «Краснодар» может попытаться выиграть Лигу Европы
Нападающий «Краснодара» Виктор Классон уверен в том, что его команде по силам дойти до решающего матча турнира.
- В этих двух матчах с «Фенербахче» мы показали, что у нас достаточно квалификации, чтобы победить такого серьезного соперника. И если мы победили его, то можем победить в этом турнире кого угодно. Почему бы не выиграть Лигу Европы?
Игра в Стамбуле была сложной для нас, но, к счастью, мы хорошо ее начали - Федор Смолов забил очень важный гол. После этого мы грамотно оборонялись и вышли в 1/8 финала. Кто бы не стал нашим соперником в следующем раунде, мы дадим ему хороший бой, - заявил Классон.
Напомним, Виктор Классон стал игроком «Краснодара» в зимнее трансферное окно.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в ближайшую пятницу в швейцарском Ньоне. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, а ответные - 16 марта.
Матч
Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)
Голы
Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).
Состав
Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс
Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов
Предупреждения:
Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция