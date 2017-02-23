Дмитрий Хомуха: Звали в клубы, но задач не ставили

Дмитрий Хомуха, назначенный главным тренером юношеской сборной россии (игроки 2002 года рождения), сказал, что у него были предложения возглавить несколько клубов, но он отказался от этих вариантов.

- Варианты работы в клубах были. Но без спортивной составляющей, без задач. То есть надо было просто тренировать. Поэтому я и не принял те предложения. В среду побывал в РФС, мне сделали предложение возглавить юношескую сборную России. Я согласился, - сказал Дмитрий Хомуха корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, 47-летний Хомуха уже возглавлял юношеские сборные России с 2010 по 2015 годы. Под руководством Хомухи сборная России (до 16 лет) выиграла чемпионат Европы в 2013 году, а в 2015-м стала серебряным призером Евро (игроки до 19 лет).

Полная версия интервью с Дмитрием Хомухой - в ближайшее время на сайте «Советского спорта»