«Севилья» обыграла «Лестер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Каспер Шмейхель только что пропустил первый мяч во встрече с "Севильей" Источник: Reuters

«Севилья» нанесла поражение чемпиону Англии «Лестеру» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.

Уже на 15-й минуте испанская команда получила право на пенальти, однако Хоакин Корреа, на котором и были нарушены правила, не смог переиграть Каспера Шмейхеля.

Но вскоре Пабло Сарабия все же открыл счет ударом головой. А после перерыва Корреа исправился, сделав счет 2:0.

Шансы для «Лестера» на ответный матч сохранил Джейми Варди, замкнувший прострел Дэниела Дринкуотера.

В следующий раз команды сыграют между собой 14 марта.