«Ювентус» на выезде переиграл «Порту»

Касильяс и Буффон перед матчем "Порту" - "Ювентус" Источник: Reuters

«Ювентус» нанес поражение «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже на 27-й минуте игры «Старая синьора» получила численное преимущество: защитник португальской команды Карлос Теллес получил от арбитра Феликса Бриха вторую желтую карточку.

Но воспользоваться этим «Ювентусу» удалось только после перерыва. С интервалом всего в две минуты отличились Марко Пьяца и Дани Алвес.

Отметим, что «Порту» за 90 минут не нанес ни одного удара в створ ворот Джанлуиджи Буффона.

Ответная встреча состоится 14 марта в Италии.