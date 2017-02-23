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«Ювентус» на выезде переиграл «Порту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Касильяс и Буффон перед матчем "Порту" - "Ювентус"
Касильяс и Буффон перед матчем "Порту" - "Ювентус"Источник: Reuters

«Ювентус» нанес поражение «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже на 27-й минуте игры «Старая синьора» получила численное преимущество: защитник португальской команды Карлос Теллес получил от арбитра Феликса Бриха вторую желтую карточку.

Но воспользоваться этим «Ювентусу» удалось только после перерыва. С интервалом всего в две минуты отличились Марко Пьяца и Дани Алвес.

Отметим, что «Порту» за 90 минут не нанес ни одного удара в створ ворот Джанлуиджи Буффона.

Ответная встреча состоится 14 марта в Италии.

Матч

Порту - Ювентус - 0:2 (0:0)

Голы

Пьяца 73 (0:1). Алвес 75 (0:2).

Состав

Порту: Касильяс, Маркано, Фелипе, Теллеш, Перейра М., Невеш (Корона, 62), Браими (Жота, 73), Эррера, Перейра Д., Соареш, Силва (Лаюн, 30)

Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алекс, Кьеллини, Лихтштайнер (Алвес, 73), Куадрадо (Пьяца, 67), Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала (Маркизио, 87), Игуаин

Предупреждения:

Теллеш, 25; Перейра М., 45; Эррера, 85; Маркано, 89 - Лихтштайнер, 50

Удаления:

Теллеш, 27 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция


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