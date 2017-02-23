Буффон и Касильяс обменялись свитерами после матча «Порту» - «Ювентус» (видео)
После окончания матча Лиги чемпионов звездные голкиперы «Ювентуса» и «Порту» обменялись свитерами.
Greatness recognises greatness! 👐👐👐 #UCL #FCPJuve pic.twitter.com/imJA6HJD7e— BT Sport Football (@btsportfootball) 22 февраля 2017 г.
Отметим, что 39-летний Джанлуиджи Буффон провел уже 102 матча в Лиге чемпионов, а 35-летний Касильяс, ранее игравший за мадридский «Реал» - 163.
Уже на 15-й минуте испанская команда получила право на пенальти, однако Хоакин Корреа, на котором и были нарушены правила, не смог переиграть Каспера Шмейхеля.
Но вскоре Пабло Сарабия все же открыл счет ударом головой. А после перерыва Корреа исправился, сделав счет 2:0.
Шансы для «Лестера» на ответный матч сохранил Джейми Варди, замкнувший прострел Дэниела Дринкуотера.
В следующий раз команды сыграют между собой 14 марта.
Матч
Севилья - Лестер Сити - 2:1 (1:0)
Голы
Сарабиа 25 (1:0). Корреа 62 (2:0). Варди 74 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Ленгле (Каррису, 56), Насри, Корреа (Иборра, 64), Н'Зонзи, Сарабиа, Витоло, Йоветич
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Амарти, 87), Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Варди
Незабитые пенальти
Корреа (Севилья), 14
Предупреждения:
Эскудеро, 78; Каррису, 90 - нет
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
22 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция