Буффон и Касильяс обменялись свитерами после матча «Порту» - «Ювентус» (видео)

После окончания матча Лиги чемпионов звездные голкиперы «Ювентуса» и «Порту» обменялись свитерами.

Отметим, что 39-летний Джанлуиджи Буффон провел уже 102 матча в Лиге чемпионов, а 35-летний Касильяс, ранее игравший за мадридский «Реал» - 163.

Уже на 15-й минуте испанская команда получила право на пенальти, однако Хоакин Корреа, на котором и были нарушены правила, не смог переиграть Каспера Шмейхеля.

Но вскоре Пабло Сарабия все же открыл счет ударом головой. А после перерыва Корреа исправился, сделав счет 2:0.

Шансы для «Лестера» на ответный матч сохранил Джейми Варди, замкнувший прострел Дэниела Дринкуотера.

В следующий раз команды сыграют между собой 14 марта.