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Станислав Крицюк: Кто теперь попадется «Краснодару» в Лиге Европы - не столь важно

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк подвел итоги ответного матча с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Сейчас мы будем готовиться к четвертьфиналу Кубка России с «Уралом». Потом у нас матч чемпионата со «Спартаком» и только после этого - Лига Европы. Кто попадется - не столь важно.

Мы могли сыграть чуть получше, но «Фенербахче» был хорошо настроен, ему была нужна победа. Хотя нельзя сказать, что у соперника было много опасных моментов. Нам очень помог быстрый гол. И мы можем играть лучше.

Состав у турецкого клуба хороший, но, видимо, что-то внутри у них не так. Или, может быть, футбол, который им ставят, им не подходит. Это уже у них надо спрашивать, - рассказал Крицюк.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в ближайшую пятницу в швейцарском Ньоне. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, а ответные - 16 марта.

Матч

Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)

Голы

Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).

Состав

Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс

Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов

Предупреждения:

Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83

Судья:

Павел Рачковски (Польша)

Место и дата

22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция


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