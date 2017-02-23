Станислав Крицюк: Кто теперь попадется «Краснодару» в Лиге Европы - не столь важно

Мы могли сыграть чуть получше, но «Фенербахче» был хорошо настроен, ему была нужна победа. Хотя нельзя сказать, что у соперника было много опасных моментов. Нам очень помог быстрый гол. И мы можем играть лучше.

Состав у турецкого клуба хороший, но, видимо, что-то внутри у них не так. Или, может быть, футбол, который им ставят, им не подходит. Это уже у них надо спрашивать, - рассказал Крицюк.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в ближайшую пятницу в швейцарском Ньоне. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, а ответные - 16 марта.