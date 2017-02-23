Станислав Крицюк: Кто теперь попадется «Краснодару» в Лиге Европы - не столь важно
Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк подвел итоги ответного матча с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.
- Сейчас мы будем готовиться к четвертьфиналу Кубка России с «Уралом». Потом у нас матч чемпионата со «Спартаком» и только после этого - Лига Европы. Кто попадется - не столь важно.
Мы могли сыграть чуть получше, но «Фенербахче» был хорошо настроен, ему была нужна победа. Хотя нельзя сказать, что у соперника было много опасных моментов. Нам очень помог быстрый гол. И мы можем играть лучше.
Состав у турецкого клуба хороший, но, видимо, что-то внутри у них не так. Или, может быть, футбол, который им ставят, им не подходит. Это уже у них надо спрашивать, - рассказал Крицюк.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в ближайшую пятницу в швейцарском Ньоне. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, а ответные - 16 марта.
Матч
Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)
Голы
Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).
Состав
Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс
Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов
Предупреждения:
Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция