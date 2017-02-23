Клаудио Раньери: В противостоянии «Лестера» и «Севильи» еще ничего не ясно

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги матча с «Севильей» в Лиге чемпионов.

- Нам пришлось нелегко, соперник продемонстрировал свой высокий класс. «Лестер» все-таки мог рассчитывать на большее, если бы мы действовали хладнокровнее на контратаках. Однако очень важно то, что впереди - ответная игра, которая состоится у нас дома. Ничего еще не ясно. Знаем, как сложно нам будет отыграться, но готовы к битве, - заявил Раньери.

Уже на 15-й минуте испанская команда получила право на пенальти, однако Хоакин Корреа, на котором и были нарушены правила, не смог переиграть Каспера Шмейхеля.

Но вскоре Пабло Сарабия все же открыл счет ударом головой. А после перерыва Корреа исправился, сделав счет 2:0.

Шансы для «Лестера» на ответный матч сохранил Джейми Варди, замкнувший прострел Дэниела Дринкуотера.

В следующий раз команды сыграют между собой 14 марта.