Кристиан Рамирес: Я бы хотел, чтобы «Краснодар» сыграл в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед»

Матч в Стамбуле был очень сложным, болельщики «Фенербахче» гнали свою команду вперед, но мы выстояли и вышли в следующий раунд. У «Фенербахче» очень хорошая линия атаке, но, думаю, теперь и мы станем узнаваемой командой - теперь все знают, что мы можем обыгрывать сильных соперников.

Такие игроки, как Робин ван Перси, могут изменить ход матча в одно мгновение, они стараются извлечь максимум, но мы не давали ему и другим футболистам «Фенербахче» никаких шансов, перекрывая все зоны, - рассказал Рамирес.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в ближайшую пятницу в швейцарском Ньоне. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, а ответные - 16 марта.