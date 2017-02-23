Кристиан Рамирес: Я бы хотел, чтобы «Краснодар» сыграл в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед»
Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес хотел бы сыграть в 1/8 финала Лиги Европы по футболу с «Манчестер Юнайтед».
- Много сильных команд будет в 1/8 финала, но мне бы хотелось сыграть против моего соотечественника Антонио Валенсии, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед».
Матч в Стамбуле был очень сложным, болельщики «Фенербахче» гнали свою команду вперед, но мы выстояли и вышли в следующий раунд. У «Фенербахче» очень хорошая линия атаке, но, думаю, теперь и мы станем узнаваемой командой - теперь все знают, что мы можем обыгрывать сильных соперников.
Такие игроки, как Робин ван Перси, могут изменить ход матча в одно мгновение, они стараются извлечь максимум, но мы не давали ему и другим футболистам «Фенербахче» никаких шансов, перекрывая все зоны, - рассказал Рамирес.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в ближайшую пятницу в швейцарском Ньоне. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, а ответные - 16 марта.
Матч
Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)
Голы
Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).
Состав
Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс
Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов
Предупреждения:
Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция