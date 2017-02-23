Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: «Реал» проиграл «Валенсии» в первые 10 минут

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании от «Валенсии».

 - Мы проиграли «Валенсии» в первые 10 минут. Мы владели мячом и имели все  шансы забить, но упустили оба момента, а соперники быстро сражались и победили.

Мы должны всегда быть бдительными. Мы должны быть немного умнее, потому что первые десять минут мы не были внимательны. Команда хорошо распоряжалась мячом, но не хватало последнего паса. Поздравляем «Валенсию». Не надо искать оправдания, лучше начать думать о следующей игре, - заявил Зидан.

Мадридцы с 52 очками продолжают возглавлять таблицу примеры, имея еще игру в запасе. Их сегодняшний соперник с 26 баллами - на 13-й строчке.

В следующем туре «Реал» 26 февраля сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Валенсия» днем ранее встретится в гостях с «Алавесом».

Матч

Валенсия - Реал - 2:1 (2:1)

Голы

Дзадза 5 (1:0). Орельяна 8 (2:0). Роналду 44 (2:1).

Состав

Валенсия: Алвес, Гарай, Мангаля, Канселу, Перес, Парехо, Гайя, Орельяна (Солер, 55), Эль Хаддади, Дзадза (Суарес, 73), Нани (Сикейра, 39)

Реал: Навас, Варан (Начо, 73), Марсело, Рамос, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Родригес (Бэйл, 62), Модрич (Васкес, 76), Роналду, Бензема

Предупреждения:

Дзадза, 19; Эль Хаддади, 42; Перес, 54; Мангаля, 67; Парехо, 90 - Карвахаль, 29; Варан, 59

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

22 февраля 20:45, Месталья, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Реал» уступил «Валенсии» в чемпионате Испании«Валенсия» дома взяла верх над «Реалом» (2:1) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании.Прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона» от Василия Уткина (видео)Прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона» от Василия Уткина (видео)Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на центральный матч 24-го тура испанской Примеры«Пять лет тюрьмы? Неймара не посадят». Как судят нападающего «Барселоны»«Пять лет тюрьмы? Неймара не посадят». Как судят нападающего «Барселоны»Компания-представитель нападающего «Барселоны» Неймара сделала заявление о судебном процессе над игроком.Агент Деулофеу: Контактов с «Барселоной» не было, но будущее Жерара зависит именно от этого клубаФутбольный агент Хинес Карвахаль, представляющий интересы полузащитника «Милана» Жерара Деулофеу, считает многое в вопросе карьеры его клиента зависит от «Барселоны».«Байер – «Атлетико»: Скауты «Реала» просматривали игру БрандтаКак сообщает издание Marca, скауты мадридского «Реала» посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между леверкузенским «Байром» и мадридским «Атлетико» (2:4).Бензема может вернуться в чемпионат Франции, став игроком «ПСЖ»Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует избавиться грядущим летом от форварда Карима Бензема.Месси принял участие в кампании по борьбе с гепатитом С в Каире (фото)Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в кампании по борьбе с гепатитом С и продвижению медицинского туризма в Египет. Об этом сообщает издание Sport.Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может перебраться в чемпионат Англии.Зинедин Зидан: Не думаю, что «Барселона» переживает кризисЗинедин Зидан: Не думаю, что «Барселона» переживает кризисГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Валенсией».Дмитрий Селюк: Меня Гвардиола знает, про меня говорят BBC, Daily Mail и вся испанская прессаАгент Дмитрий Селюк высказался о своей репутации.«Барселона» рассматривает Соареша из «Саутгемптона» на позицию правого защитникаЗащитник «Саутгемптона» Седрик Соареш входит в список потенциальных новичков «Барселоны», сообщает The Telegraph.«Малага» одержала волевую победу над «Лас-Пальмасом»«Малага» дома взяла верх над «Лас-Пальмасом» (2:1) в 23-м туре чемпионата Испании.Ребров побывал на матче «Барселоны» (фото)Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров во время зимней паузы в чемпионате России посетил матч 25-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Леганесом».«Интер» попробует заполучить Алейша Видаля летом 2017 годаЗащитник «Барселоны» Алейш Видаль, получивший серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), по-прежнему находится в сфере интересов миланского «Интера».«Севилья» хочет продлить контракт с СампаолиРуководство «Севильи» довольно работой главного тренера команды Хорхе Сампаоли и хочет продлить контракт с ним. Об этом сообщают испанские СМИ.«Атлетико» готов продать Гамейро в «Тоттенхэм»Форвард мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро может переехать в чемпионат Англии.Месси требует убрать из «Барселоны» Диня, Матье и ГомешаМесси требует убрать из «Барселоны» Диня, Матье и ГомешаНападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен нынешним подбором игроков в команде. Об этом сообщают испанские СМИ.Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»Апелляция Неймара отклонена, он предстанет перед судом по делу о своем трасфере в «Барселону»Нападающий «Барселоны» Неймар предстанет перед судом по делу о переходе в команду. Об этом сообщает Associated Press.Дани Алвес: Да, у меня были разногласия с Роналду, но случилось это из-за прессыДани Алвес: Да, у меня были разногласия с Роналду, но случилось это из-за прессыЭкс-защитник «Барселоны» Дани Алвес, который ныне защищает цвета «Ювентуса», рассказал о своем отношении к нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»Агент Отаменди: Моим клиентом интересуются «Реал» и «Барселона»Футбольный агент Мартин Сендоа, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Николаса Отменди
Главные новости
Футбол
Массимилиано Аллегри: В матче с «Порту» мы продемонстировали характер и зрелый футбол
Футбол
Зинедин Зидан: «Реал» проиграл «Валенсии» в первые 10 минут
Футбол
Кристиан Рамирес: Я бы хотел, чтобы «Краснодар» сыграл в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Клаудио Раньери: В противостоянии «Лестера» и «Севильи» еще ничего не ясно
Футбол
Станислав Крицюк: Кто теперь попадется «Краснодару» в Лиге Европы - не столь важно
Футбол
Буффон и Касильяс обменялись свитерами после матча «Порту» - «Ювентус» (видео)
Футбол
«Ювентус» на выезде переиграл «Порту»
Футбол
«Севилья» обыграла «Лестер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
Дмитрий Хомуха: Звали в клубы, но задач не ставили
Футбол
Виктор Классон: «Краснодар» может попытаться выиграть Лигу Европы
все новости
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости