Зинедин Зидан: «Реал» проиграл «Валенсии» в первые 10 минут

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании от «Валенсии».

- Мы проиграли «Валенсии» в первые 10 минут. Мы владели мячом и имели все шансы забить, но упустили оба момента, а соперники быстро сражались и победили.



Мы должны всегда быть бдительными. Мы должны быть немного умнее, потому что первые десять минут мы не были внимательны. Команда хорошо распоряжалась мячом, но не хватало последнего паса. Поздравляем «Валенсию». Не надо искать оправдания, лучше начать думать о следующей игре, - заявил Зидан.

Мадридцы с 52 очками продолжают возглавлять таблицу примеры, имея еще игру в запасе. Их сегодняшний соперник с 26 баллами - на 13-й строчке.

В следующем туре «Реал» 26 февраля сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Валенсия» днем ранее встретится в гостях с «Алавесом».