Массимилиано Аллегри: В матче с «Порту» мы продемонстировали характер и зрелый футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Порту» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Наша команда продемонстрировала характер и зрелый футбол, мы были под давлением лишь пять минут, а затем полностью контролировали ход игры. Ребята были терпеливы, растягивали оборону «Порту» и добыли важную победу. Соперникам было очень нелегко, ведь «Ювентус» в отличной форме и очень силен, когда так быстро перемещает мяч, как сегодня, - заявил Аллегри.

Уже на 27-й минуте игры «Старая синьора» получила численное преимущество: защитник португальской команды Карлос Теллес получил от арбитра Феликса Бриха вторую желтую карточку.

Но воспользоваться этим «Ювентусу» удалось только после перерыва. С интервалом всего в две минуты отличились Марко Пьяца и Дани Алвес.

Отметим, что «Порту» за 90 минут не нанес ни одного удара в створ ворот Джанлуиджи Буффона.

Ответная встреча состоится 14 марта в Италии.







