Массимилиано Аллегри: В матче с «Порту» мы продемонстировали характер и зрелый футбол
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Порту» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Наша команда продемонстрировала характер и зрелый футбол, мы были под давлением лишь пять минут, а затем полностью контролировали ход игры. Ребята были терпеливы, растягивали оборону «Порту» и добыли важную победу. Соперникам было очень нелегко, ведь «Ювентус» в отличной форме и очень силен, когда так быстро перемещает мяч, как сегодня, - заявил Аллегри.
Уже на 27-й минуте игры «Старая синьора» получила численное преимущество: защитник португальской команды Карлос Теллес получил от арбитра Феликса Бриха вторую желтую карточку.
Но воспользоваться этим «Ювентусу» удалось только после перерыва. С интервалом всего в две минуты отличились Марко Пьяца и Дани Алвес.
Отметим, что «Порту» за 90 минут не нанес ни одного удара в створ ворот Джанлуиджи Буффона.
Ответная встреча состоится 14 марта в Италии.
Матч
Голы
Пьяца 73 (0:1). Алвес 75 (0:2).
Состав
Порту: Касильяс, Маркано, Фелипе, Теллеш, Перейра М., Невеш (Корона, 62), Браими (Жота, 73), Эррера, Перейра Д., Соареш, Силва (Лаюн, 30)
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алекс, Кьеллини, Лихтштайнер (Алвес, 73), Куадрадо (Пьяца, 67), Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала (Маркизио, 87), Игуаин
Предупреждения:
Теллеш, 25; Перейра М., 45; Эррера, 85; Маркано, 89 - Лихтштайнер, 50
Удаления:
Теллеш, 27 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция