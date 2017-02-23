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Массимилиано Аллегри: В матче с «Порту» мы продемонстировали характер и зрелый футбол

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Порту» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Наша команда продемонстрировала характер и зрелый футбол, мы были под давлением лишь пять минут, а затем полностью контролировали ход игры. Ребята были терпеливы, растягивали оборону «Порту» и добыли важную победу. Соперникам было очень нелегко, ведь «Ювентус» в отличной форме и очень силен, когда так быстро перемещает мяч, как сегодня, - заявил Аллегри.

Уже на 27-й минуте игры «Старая синьора» получила численное преимущество: защитник португальской команды Карлос Теллес получил от арбитра Феликса Бриха вторую желтую карточку.

Но воспользоваться этим «Ювентусу» удалось только после перерыва. С интервалом всего в две минуты отличились Марко Пьяца и Дани Алвес.

Отметим, что «Порту» за 90 минут не нанес ни одного удара в створ ворот Джанлуиджи Буффона.

Ответная встреча состоится 14 марта в Италии.

Матч

Порту - Ювентус - 0:2 (0:0)

Голы

Пьяца 73 (0:1). Алвес 75 (0:2).

Состав

Порту: Касильяс, Маркано, Фелипе, Теллеш, Перейра М., Невеш (Корона, 62), Браими (Жота, 73), Эррера, Перейра Д., Соареш, Силва (Лаюн, 30)

Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алекс, Кьеллини, Лихтштайнер (Алвес, 73), Куадрадо (Пьяца, 67), Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала (Маркизио, 87), Игуаин

Предупреждения:

Теллеш, 25; Перейра М., 45; Эррера, 85; Маркано, 89 - Лихтштайнер, 50

Удаления:

Теллеш, 27 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция



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