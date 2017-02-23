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Александр Глеб: У меня есть большое желание помочь «Крыльям»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился ожиданиями от своей карьеры в самарском клубе «Крылья Советов». 

- Перешел в «Крылья» с позитивным настроением. У меня есть большое желание помочь клубу. Сейчас набираю форму и к началу второго круга, думаю, буду в оптимальных кондициях. Ребята выполняют все требования главного тренера Вадима Скрипченко. Тренировочный процесс очень интересный. Игроки на 100% уже готовы к сезону, есть небольшая усталость, но у всех большое воодушевление, все рвутся в бой.

Способна ли команда выйти на прежний уровень? Конечно, способна. С таким тренером и подбором футболистов всё возможно. Главное — верить в себя. Будем стараться выполнять требования тренера и радовать болельщиков, - рассказал Глеб.

Напомним, Александр Глеб ранее защищал цвета «Штутгарта», лондонского «Арсенала», «Барселоны» и БАТЭ.

«Крылья Советов» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.

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