Александр Глеб: У меня есть большое желание помочь «Крыльям»
Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился ожиданиями от своей карьеры в самарском клубе «Крылья Советов».
- Перешел в «Крылья» с позитивным настроением. У меня есть большое желание
помочь клубу. Сейчас набираю форму и к началу второго круга, думаю,
буду в оптимальных кондициях. Ребята выполняют все требования главного
тренера Вадима Скрипченко. Тренировочный процесс очень интересный.
Игроки на 100% уже готовы к сезону, есть небольшая усталость, но у всех
большое воодушевление, все рвутся в бой.
Способна ли команда выйти на прежний уровень? Конечно, способна. С таким тренером и подбором футболистов всё возможно. Главное — верить в себя. Будем стараться выполнять требования тренера и радовать болельщиков, - рассказал Глеб.
Напомним, Александр Глеб ранее защищал цвета «Штутгарта», лондонского «Арсенала», «Барселоны» и БАТЭ.
«Крылья Советов» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.