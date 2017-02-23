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Каспер Шмейхель: 1:2 на выезде - очень хороший результат для «Лестера»

Источник:  BBCКомментарии

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель полагает, что у его команды сохраняются хорошие шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Это был очень сложный матч. Мы проиграли, но уступили по-настоящему классной команде. 1:2 на выезде в Лиге чемпионов – очень хороший результат для «Лестера».

В этой встрече мы хотели показать, как на нас влияет неудачное выступление в текущем сезоне АПЛ. Гол на выезде очень важен. Надеялись, что нам удастся забить в Испании. Теперь может произойти все, что угодно. Очень приятно принимать участие в подобных матчах, где все стремятся показать свой максимум.

Я здесь, чтобы помогать команде сэйвами. Все понимали, что мне придется их совершать. Но стоит отдать должное всей команде, - заявил Шмейхель.

Отметим, что Каспер Шмейхель, отразивший пенальти в первом тайме, был признан лучшим игроком матча «Севилья» - «Лестер».

Ответная встреча состоится в Англии 14 марта.

Матч

Севилья - Лестер Сити - 2:1 (1:0)

Голы

Сарабиа 25 (1:0). Корреа 62 (2:0). Варди 74 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Ленгле (Каррису, 56), Насри, Корреа (Иборра, 64), Н'Зонзи, Сарабиа, Витоло, Йоветич

Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Амарти, 87), Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Варди

Незабитые пенальти

Корреа (Севилья), 14

Предупреждения:

Эскудеро, 78; Каррису, 90 - нет

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

22 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция


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