Мишель Платини посетил футбольный матч впервые после своего отстранения
Бывший президент УЕФА Мишель Платини впервые после истечения срока своего отстранения побывал на футбольном матче.
По информации AP, 61-летний Платини присутствовал на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Сент-Этьеном» и «Манчестер Юнайтед».
Французский функционер не посещал матчи с тех пор, как был отстранен от любой футбольной деятельности после скандала с получением в 2011 году денежного перевода в размере 2 миллионов долларов из средств ФИФА.
Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Платини играл за «Сент-Этьен» с 1979 по 1982 год.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в ближайшую пятницу в швейцарском Ньоне. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, а ответные - 16 марта.
Матч
Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 17 (0:1).
Состав
Сент-Этьен: Руффье, Теофил-Катерин, Погба, Перрен, Пайо, Верето (Лемуан, 68), Севе (Интима, 53), Малькуи, Берич (Руа, 59), Амума, Монне-Паке
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Байи, Мхитарян (Рэшфорд, 25), Погба, Янг, Мата (Рохо, 64), Кэррик (Швайнштайгер, 61), Феллайни, Ибрагимович
Предупреждения:
Удаления:
нет - Байи, 63
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
22 февраля 20:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция