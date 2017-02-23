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Мишель Платини посетил футбольный матч впервые после своего отстранения

Источник:  Associated PressКомментарии

Бывший президент УЕФА Мишель Платини впервые после истечения срока своего отстранения побывал на футбольном матче.

По информации AP, 61-летний Платини присутствовал на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Сент-Этьеном» и «Манчестер Юнайтед».

Французский функционер не посещал  матчи с тех пор, как был отстранен от любой футбольной деятельности после скандала с получением в 2011 году денежного перевода в размере 2 миллионов долларов из средств ФИФА.

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Платини играл за «Сент-Этьен» с 1979 по 1982 год.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в ближайшую пятницу в швейцарском Ньоне. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, а ответные - 16 марта.

Матч

Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 17 (0:1).

Состав

Сент-Этьен: Руффье, Теофил-Катерин, Погба, Перрен, Пайо, Верето (Лемуан, 68), Севе (Интима, 53), Малькуи, Берич (Руа, 59), Амума, Монне-Паке

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Байи, Мхитарян (Рэшфорд, 25), Погба, Янг, Мата (Рохо, 64), Кэррик (Швайнштайгер, 61), Феллайни, Ибрагимович

Предупреждения:

Малькуи, 84 - Байи, 60

Удаления:

нет - Байи, 63

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

22 февраля 20:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция

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