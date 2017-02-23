Мишель Платини посетил футбольный матч впервые после своего отстранения

Бывший президент УЕФА Мишель Платини впервые после истечения срока своего отстранения побывал на футбольном матче.

По информации AP, 61-летний Платини присутствовал на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Сент-Этьеном» и «Манчестер Юнайтед».

Французский функционер не посещал матчи с тех пор, как был отстранен от любой футбольной деятельности после скандала с получением в 2011 году денежного перевода в размере 2 миллионов долларов из средств ФИФА.

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Платини играл за «Сент-Этьен» с 1979 по 1982 год.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в ближайшую пятницу в швейцарском Ньоне. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, а ответные - 16 марта.