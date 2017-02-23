Массимо Каррера: От Аленичева в «Спартаке» я получил только игроков

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил свой вклад в результаты столичной команды.

- Насколько именнно я сделал эту команду? Думаю, от Аленичева я получил только игроков. Вложил в них свои идеи, свою страсть, и теперь пожинаю плоды. Сейчас команда играет так, как я того и хотел. Мне безразлично что говорят вокруг, жонглируя фактами. Все докажут наши громкие победы.



Главная наша цель — выиграть чемпионат России, и мы максимально отдаемся этому делу. Если наш максимум — 90%, то мы можем оказаться на втором месте, если 80% — тогда третье место. Но бороться мы будем до самого конца. Отдаю себе отчет в том, что сейчас, по сути, стартует новый чемпионат и мы начинаем с нуля, - заявил Каррера.

После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.



