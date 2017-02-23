Никита Баженов стал игроком «Долгопрудного»
Бывший нападающий «Спартака» и «Томи» Никита Баженов продолжит карьеру в клубе ПФЛ «Долгопрудный».
О подписании футболиста сообщает официальный сайт клуба.
После 16 туров «Долгопрудный» занимает вторую строчку в зоне «Запад» второго дивизиона чемпионата России.
Никита Баженов начал профессиональную карьеру в «Сатурне», а затем играл за «Спартак» (2004 - 2010) и «Томь» (2011 - 2016).
В 2008 году нападающий сыграл один матч за сборную России.
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