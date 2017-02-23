Салливан Баррера: Я не подписывал контракт на бой с Бетербиевым. Кто-то играет в свои игры

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера недоумевает по поводу того, что ему до сих пор не представлен контракт на бой с россиянином Артуром Бетербиевым.

«У меня по-прежнему нет контракта ни от промоутера, выигравшего торги, ни от IBF. Я ничего не подписывал. Мне хочется поскорее выйти на ринг, но, видимо, кто-то мошенничает или играет в свои игры», - написал Баррера в своем твиттере.

I no have contract from win promoter or from IBF i have no see or sign anything. I want fight but sound like someone o do fraud or play game — Sullivan Barrera (@sullivanbarrera) 23 февраля 2017 г.

3 февраля стало известно, что промоутер Бетербиева Ивон Мишель выиграл торги на проведение поединка со ставкой 251 000 долларов. Представляющая интересы Барреры компания Main Events в свою очередь предложила 181 000. Мишель должен был в течение 15 дней представить контракт на бой.

Поединок должен носить статус элиминатора по версии IBF в полутяжелом весе, а его победитель станет обязательным претендентом для Андре Уорда, который также владеет поясами WBA и WBO после своей победы над Сергеем Ковалевым.

Отметим, что Баррера уже встречался с Уордом в 2016 году и уступил единогласным решением судей.

Бетербиев, которому вчера исполнилось 32 года, в прошлом бою нокаутировал парагвайца Исидро Прието в первом раунде, а Баррера в свою очередь одержал досрочную победу над украинцем Вячеславом Шабранским.