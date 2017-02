Салливан Баррера: Я не подписывал контракт на бой с Бетербиевым. Кто-то играет в свои игры

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера недоумевает по поводу того, что ему до сих пор не представлен контракт на бой с россиянином Артуром Бетербиевым.

«У меня по-прежнему нет контракта ни от промоутера, выигравшего торги, ни от IBF. Я ничего не подписывал. Мне хочется поскорее выйти на ринг, но, видимо, кто-то мошенничает или играет в свои игры», - написал Баррера в своем твиттере.

I no have contract from win promoter or from IBF i have no see or sign anything. I want fight but sound like someone o do fraud or play game