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Салливан Баррера: Я не подписывал контракт на бой с Бетербиевым. Кто-то играет в свои игры

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера недоумевает по поводу того, что ему до сих пор не представлен контракт на бой с россиянином Артуром Бетербиевым.

«У меня по-прежнему нет контракта ни от промоутера, выигравшего торги, ни от IBF. Я ничего не подписывал. Мне хочется поскорее выйти на ринг, но, видимо, кто-то мошенничает или играет в свои игры», - написал Баррера в своем твиттере. 

3 февраля стало известно, что промоутер Бетербиева Ивон Мишель выиграл торги на проведение поединка со ставкой 251 000 долларов. Представляющая интересы Барреры компания Main Events в свою очередь предложила 181 000. Мишель должен был в течение 15 дней представить контракт на бой.

Поединок должен носить статус элиминатора по версии IBF в полутяжелом весе, а его победитель станет обязательным претендентом для Андре Уорда, который также владеет поясами WBA и WBO после своей победы над Сергеем Ковалевым.

Отметим, что Баррера уже встречался с Уордом в 2016 году и уступил единогласным решением судей.

Бетербиев, которому вчера исполнилось 32 года, в прошлом бою нокаутировал парагвайца Исидро Прието в первом раунде, а Баррера в свою очередь одержал досрочную победу над украинцем Вячеславом Шабранским.

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