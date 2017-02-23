День в истории. Андре Уорду - 33!

Сегодня исполняется 33 года олимпийскому чемпиону, действующему чемпиону мира в полутяжелом весе по трем версиям американцу Андре Уорду.

Андре Уорд по прозвище «Сын Божий» родился 23 февраля 1984 года в Сан-Франциско (Калифорния). Его отец - американский ирландец, а мать - афроамериканка.

Уорд начал заниматься боксом в возрасте 10 лет. С 1998 по 2004 год он не потерпел ни одного поражения на любительском ринге. Андре становился чемпионом США в нескольких возрастах, а в Афинах сумел выиграть олимпийский турнир в полутяжелом весе (до 81 кг). На пути к финалу американец победил итальянского боксера Клементе Руссо (в будущем - двукратного чемпиона мира в первом тяжелом весе) и главного фаворита - капитана сборной России Евгения Макаренко.

После Олимпиады Уорд перешел в профессионалы. Его победная серия составляет уже 31 бой. В 2009 - 2011 годах Андре выиграл представительный турнир Super Six в суперсреднем весе. Для этого ему потребовалось взять верх над датчанином Миккелом Кесслером, немцем армянского происхождения Артуром Абрахамом и британцем Карлом Фрочем. Уорд был признан боксером 2011 года по версиям журнала The Ring и Американской ассоциации боксерских писателей.







В дальнейшем «Сын Божий» не раз выступал в качестве эксперта и комментатора на телеканале HBO, а на ринге добился побед над Чедом Доусоном и Салливаном Баррерой. Наконец, 19 ноября 2016 года Андре в близком бою победил Сергея Ковалева и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. По условиям контракта, российский боксер имеет право на проведение реванша.



