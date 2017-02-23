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«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Вашингтона» одолели «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Две шайбы в этом матче забросил российский центрфорвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов. Александр Овечкин в свою очередь отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, команда Барри Тротца прервала серию из двух поражений.

«Вашингтон» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» идет на 11-м месте.

Матч

Филадельфия - Вашингтон - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы:

Бэкстрём (Овечкин, Оши), 6:33 (0:1). Кузнецов (Уильямс, Карлсон), 16:28 (0:2). Шенн (Мэннинг), 26:54 (1:2). Кузнецов (Уильямс, Чорни), 37:59 (1:3). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 54:43 (1:4).

Место и дата

23 февраля 04:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция



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