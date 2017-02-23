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«Краснодар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, а Варди оставляет «Лестер» в игре. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Битва и объятия легенд в Порту: Джанлуиджи Буффон и Икер Касильяс
Битва и объятия легенд в Порту: Джанлуиджи Буффон и Икер КасильясИсточник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

1. «Краснодар» впервые пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Команда Игоря Шалимова свела вничью ответный матч с турецким «Фенербахче». Таким образом, решающим оказался гол Федора Смолова, забытый в первой встрече.

2. Экс-наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, ныне работающий с «Фенером», назвал успех соперника полностью заслуженным

3. К защитнику «Краснодара» Кристиану Рамиресу аппетит приходит во время еды. Теперь он бы хотел сразиться с «Манчестер Юнайтед».

4. А вот голкиперу Станиславу Крицюку безразлично, каковы будут для российского клуба итоги жеребьевки в Ньоне.

5. В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде одолел «Порту», а «Севилья» на своем поле переиграла «Лестер».

6. После игры в Порту состоялся исторический обмен свитерами между двумя именитыми вратарями: Джанлуиджи Буффоном и Икером Касильясом.

7. Мадридский «Реал» осложнил себе жизнь в чемпионате Испании, проиграв «Валенсии» перенесенный матч 16-го тура. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан посетовал на провальное начало встречи, от которого его подопечные так и не оправились.

8. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не считает, что в осенних успехах команды есть существенная заслуга прежнего наставника - Дмитрия Аленичева.

9. «Элиминатор» по линии IBF с участием российского полутяжеловеса Артура Бетербиева и кубинца Салливана Барреры внезапно оказался под угрозой срыва.

10. «Вашингтон» прервал серию неудач в регулярном чемпионате НХЛ. Столичная команда благодаря усилиям Евгения Кузнецова и Александра Овечкина переиграла на выезде «Филадельфию».

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