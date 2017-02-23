Роман Трушечкин: «Краснодар» еще не набрал своей игровой прочности

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин рассуждает о прогрессе «Краснодара» за последние годы.

- «Краснодар» все еще проживает ту счастливую подростковую пору, когда все случается впервые и приносит заслуженную, неподдельную радость. Они впервые прошли соперника в послегрупповом раунде плей-офф и живут в турнире дальше, не загоняя себя в рамки задач. И сейчас такой момент, когда «Краснодар» еще не набрал своей игровой прочности, не достиг автоматизма и легкости. В этот момент видны его слабости и становится понятно, почему погоня за любым результатом, хоть в Лиге Европы, хоть в российской лиге, едва ли вообразима на том пути, по которому в своем темпе сейчас движется «Краснодар».

И сейчас такой момент, когда «Краснодар» еще не набрал своей игровой прочности, не достиг автоматизма и легкости. В этот момент видны его слабости и становится понятно, почему погоня за любым результатом, хоть в Лиге Европы, хоть в российской лиге, едва ли вообразима на том пути, по которому в своем темпе сейчас движется «Краснодар»

Чтобы стать командой, твердо ориентированной на успех здесь и сейчас, «Краснодару» требуется слишком многое в себе поменять: расширить состав, добиться плавности игрового хода, но самое трудное — мотивировать себя на достижение результата. Тут придется пойти на жертвы, к которым команда пока принуждать себя не хочет.

«Краснодара» стал на год старше, на одного соперника сильнее. В действительности этот девятилетний клуб, ровесник школьника-третьеклассника , растет невероятно быстро. Быстрее растет только наш зрительский аппетит: нам просто уже хочется увидеть его выпускной вечер, - написал Трушечкин в своей колонке на «Матч ТВ».

Напомним, что вчера «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и по сумме двух матчей (2:1) вышел в 1/8 Лиги Европы.