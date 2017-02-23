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Роман Трушечкин: «Краснодар» еще не набрал своей игровой прочности

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин рассуждает о прогрессе «Краснодара» за последние годы. 

- «Краснодар» все еще проживает ту счастливую подростковую пору, когда все случается впервые и приносит заслуженную, неподдельную радость. Они впервые прошли соперника в послегрупповом раунде плей-офф и живут в турнире дальше, не загоняя себя в рамки задач. И сейчас такой момент, когда «Краснодар» еще не набрал своей игровой прочности, не достиг автоматизма и легкости. В этот момент видны его слабости и становится понятно, почему погоня за любым результатом, хоть в Лиге Европы, хоть в российской лиге, едва ли вообразима на том пути, по которому в своем темпе сейчас движется «Краснодар». 

И сейчас такой момент, когда «Краснодар» еще не набрал своей игровой прочности, не достиг автоматизма и легкости. В этот момент видны его слабости и становится понятно, почему погоня за любым результатом, хоть в Лиге Европы, хоть в российской лиге, едва ли вообразима на том пути, по которому в своем темпе сейчас движется «Краснодар» 

Чтобы стать командой, твердо ориентированной на успех здесь и сейчас, «Краснодару» требуется слишком многое в себе поменять: расширить состав, добиться плавности игрового хода, но самое трудное — мотивировать себя на достижение результата. Тут придется пойти на жертвы, к которым команда пока принуждать себя не хочет.

«Краснодара» стал на год старше, на одного соперника сильнее. В действительности этот девятилетний клуб, ровесник школьника-третьеклассника, растет невероятно быстро. Быстрее растет только наш зрительский аппетит: нам просто уже хочется увидеть его выпускной вечер, - написал Трушечкин в своей колонке на «Матч ТВ». 

Напомним, что вчера «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и по сумме двух матчей (2:1) вышел в 1/8 Лиги Европы.  

Матч

Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)

Голы

Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).

Состав

Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс

Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов

Предупреждения:

Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83

Судья:

Павел Рачковски (Польша)

Место и дата

22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция

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