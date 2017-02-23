Евгений Алдонин: «Зениту» по силам перевести матч с «Андерлехтом» в овертайм и довести дело до победы

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» - «Андерлехт».

- «Зенит» слабо сыграл в Бельгии, огромным минусом является то, что команда не забила ни одного мяча «Андерлехту». С другой стороны, есть хорошая возможность порадовать болельщиков в домашнем матче. «Зениту» по силам добиться счета 2:0, перевести встречу в дополнительное время и там довести дело до общей победы. С первых минут нужен жесткий прессинг, чтобы задавить соперника. Важно забить в первые 15 минут встречи, иначе с каждой минутой шансы питерцев на выход в 1/8 финала будут падать, - цитируют Алдонина «Известния».

Напомним, что ответная игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге в 21:00 мск. Первый матч завершился победой бельгийцев со счетом 2:0.