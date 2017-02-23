Руслан Нигматуллин: «Ростов» мы точно увидим среди участников 1/8 Лиги Европы

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями в преддверии ответного матча «Ростова» со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Исход первого матча стал для меня полной неожиданностью. Все уже привыкли, что донской клуб уверенно смотрится в еврокубках, но сложно было ожидать, что они покажут футбол такого качества в первом же официальном матче после перерыва. Ростовчане будто забыли про зимнюю паузу и провели великолепный матч, буквально не оставив шансов сопернику. А ведь «Спарта» - довольно крепкая и неуступчивая команда. Думаю, сильно беспокоиться за исход ответного матча болельщикам не стоит. «Ростов» мы точно увидим среди участников 1/8 Лиги Европы, - цитируют Нигматуллина «Известия».

Напомним, что ответная игра состоится сегодня в Праге в 23:05 мск. Первый матч завершился уверенной победой «Ростова» со счетом 4:0.