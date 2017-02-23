Федор Смолов: В перерыве извинился перед ребятами, что не удалось реализовать момент
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился впечатлениями от матча с «Фенербахче» (1:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
- Мы все выполнили поставленную задачу, это очень приятно. Клуб достаточно молодой, и я счастлив, что мне удалось принять участие в этой истории. Понимал, что нужно бить в дальний угол, потому что все вратари смещаются по мячу. Должен был делать счет 2:0, тогда игра была бы решена. В перерыве извинился перед ребятами, что не удалось реализовать второй момент, - сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что вчера «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и по сумме двух матчей (2:1) вышел в 1/8 Лиги Европы. Первая игра завершилась победой российского клуба с минимальным счетом -1:0.
Матч
Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)
Голы
Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).
Состав
Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс
Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов
Предупреждения:
Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция