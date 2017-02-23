Федор Смолов: В перерыве извинился перед ребятами, что не удалось реализовать момент

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился впечатлениями от матча с «Фенербахче» (1:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

- Мы все выполнили поставленную задачу, это очень приятно. Клуб достаточно молодой, и я счастлив, что мне удалось принять участие в этой истории. Понимал, что нужно бить в дальний угол, потому что все вратари смещаются по мячу. Должен был делать счет 2:0, тогда игра была бы решена. В перерыве извинился перед ребятами, что не удалось реализовать второй момент, - сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что вчера «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и по сумме двух матчей (2:1) вышел в 1/8 Лиги Европы. Первая игра завершилась победой российского клуба с минимальным счетом -1:0.