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Гаджи Гаджиев: Главная задача - оставить «Анжи» в премьер-лиге

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев, ныне работающий в «Амкаре», прокомментировал финансовое положение махачкалинцев. 

- Дефицит в квалифицированных российских игроках испытывает сегодня большинство клубов премьер-лиги. Легионерам найти замену куда проще, чем заменить россиянина. Но, конечно, главная на данный момент задача - оставить «Анжи» в премьер-лиге. Будут выше - честь им и хвала. 

Да, есть задел в 20 очков, и, слава Богу, есть время на подготовку, однако опять же нельзя недооценивать всю тяжесть сложившейся ситуации. Мне хорошо и не понаслышке знакома подобная ситуация, когда команду покидает вся основа. В одном таком известном случае мне не удалось справиться с задачей сохранения команды в премьер-лиге. Не удалось это сделать в прошлом чемпионате и одному из столпов отечественного футбола - динамовцы столицы, продав восьмерых ведущих футболистов по ходу сезона, не смогли сохранить за собой место в элите, - цитирует Гаджиева ТАСС.

Напомним, в декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Клуб объявил о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Главный тренер «Анжи» Павел Врба 30 декабря покинул свой пост, а 5 января его сменил Александр Григорян. При этом команду покинули ряд игроков основного состава.

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