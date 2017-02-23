Госдума приняла законопроект о рекламе букмекеров

22 февраля во втором чтении Государственная дума России приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Об изменениях сообщается на официальном сайте ведомства.

«Целевые отчисления по каждому соглашению, заключенному в соответствии с настоящей статьей, устанавливаются в размере 5% от базы расчета целевых отчислений, определяемой в соответствии с частью 2 настоящей статьи в отношении использования символики, наименований спортивных мероприятий, указанных в данном соглашении, и рассчитываются самостоятельно каждым организатором азартных игр в букмекерской конторе. При этом общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 млн рублей», - говорится в тексте законопроекта.

Кроме этого, изменения были внесены в федеральный закон «О рекламе».

«Допускается распространение рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, во время трансляции спортивных соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) в прямом эфире при условии, что общая продолжительность такой рекламы составляет не более 20% общего допустимого времени рекламы при трансляции спортивного соревнования, установленного в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона», - говорится в законопроекте.

Реклама букмекерских контор будет разрешена в печатных спортивных СМИ, официально зарегистрированных спортивных интернет-ресурсах, на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций либо профессиональных спортивных лиг, а также в спортивных сооружениях и на форме спортсменов и спортивных клубов.

Рейтинг букмекерских контор был опубликован недавно «Советским спортом». Подробнее ЗДЕСЬ