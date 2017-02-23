Представители Уорда игнорируют запросы Ковалева о бое-реванше

Промоутер боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала, что представители американского боксера Андре Уорда продолжают игнорировать запросы стороны россиянина об организации боя-реванша.

- Промоутеры Уорда продолжают игнорировать наши запросы и письма, - сообщила Дува в интервью «Р-Спорт». – Уорд обязан провести следующий бой с Ковалевым. Конечно, если Уорд откажется выполняться свои обязательства, то карьера Сергея все равно будет двигаться вперед, и Крушитель продолжит проводить бои.

В ноябре 2016 года Ковалев уступил по очкам американцу (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения.

