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Представители Уорда игнорируют запросы Ковалева о бое-реванше

Источник:  Р-СпортКомментарии

Промоутер боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала, что представители американского боксера Андре Уорда продолжают игнорировать запросы стороны россиянина об организации боя-реванша.

- Промоутеры Уорда продолжают игнорировать наши запросы и письма, - сообщила Дува в интервью «Р-Спорт». – Уорд обязан провести следующий бой с Ковалевым. Конечно, если Уорд откажется выполняться свои обязательства, то карьера Сергея все равно будет двигаться вперед, и Крушитель продолжит проводить бои.

В ноябре 2016 года Ковалев уступил по очкам американцу (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения. 

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