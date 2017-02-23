Стеван Йоветич: В нашем противостоянии с «Лестером» еще ничего не решено

Форвард «Севильи» Стеван Йоветич прокомментировал победу своей команды над «Лестером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также выразил мнение, что вопрос о выходе в следующую стадию турнира остается открытым.

Накануне команды провели игру в Испании, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Хорхе Сампаоли. Ответная встреча состоится 14 марта в Англии.

«Мы – команда, у которой есть цель. Сегодня у нас было много шансов, но в Лиге чемпионов нужно использовать все, что создаешь. Мы знали, что матч будет непростым. «Лестер» – прекрасная команда, которая хорошо выступала в этом турнире. Они и сегодня неплохо сыграли, и в нашем противостоянии еще ничего не решено», – сказал Йоветич, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.