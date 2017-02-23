Стеван Йоветич: В нашем противостоянии с «Лестером» еще ничего не решено
Форвард «Севильи» Стеван Йоветич прокомментировал победу своей команды над «Лестером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также выразил мнение, что вопрос о выходе в следующую стадию турнира остается открытым.
Накануне команды провели игру в Испании, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Хорхе Сампаоли. Ответная встреча состоится 14 марта в Англии.
«Мы – команда, у которой есть цель. Сегодня у нас было много шансов, но в Лиге чемпионов нужно использовать все, что создаешь. Мы знали, что матч будет непростым. «Лестер» – прекрасная команда, которая хорошо выступала в этом турнире. Они и сегодня неплохо сыграли, и в нашем противостоянии еще ничего не решено», – сказал Йоветич, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.
Матч
Севилья - Лестер Сити - 2:1 (1:0)
Голы
Сарабиа 25 (1:0). Корреа 62 (2:0). Варди 74 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Ленгле (Каррису, 56), Насри, Корреа (Иборра, 64), Н'Зонзи, Сарабиа, Витоло, Йоветич
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Амарти, 87), Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Варди
Незабитые пенальти
Корреа (Севилья), 14
Предупреждения:
Эскудеро, 78; Каррису, 90 - нет
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
22 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция