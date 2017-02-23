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Александр Тихонов: К Олимпиаде мы можем собрать неплохую команду

Источник:  Блог Александра ТихоноваКомментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что лидер сборной России Антон Шипулин должен вернуться к тренировкам с основным составом команды.

- У Антона были моменты в личных гонках, чтобы бороться за победу. Я подарил ему книгу и написал: «Это последний раз у тебя четвертое место». Если он правильно подведет себя к Олимпиаде, то получит реальный шанс на самый высокий результат. Мы можем рассчитывать на лучшую готовность и всей нашей золотой четверки и хорошие результаты Жени Гараничева, Матвея Елисеева и даже Димы Малышко, если он изменит свое отношение к спорту. К Олимпиаде мы можем собрать неплохую команду. Будем еще раз просить Антона, чтобы вернулся в команду, отбросив личные амбиции. Олимпиада — это Олимпиада, и лидер команды должен готовиться с ней, — написал Тихонов в своем блоге.

Напомним, что на чемпионате мира в Хохфильцене Шипулин завоевал золото в мужской эстафете, бронзу - в смешанной. В личных гонках у Антона было два четвертых места - в преследовании и масс-старте.  

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