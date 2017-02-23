Джейми Варди: Знали, что сможем создать моменты, и мы сделали это
Форвард «Лестера» Джейми Варди, ставший автором гола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2), поделился эмоциями после игры.
«Мы знали, что нужно быть терпеливыми. И мы также знали, что сможем создать моменты, если удастся пробиться сквозь их прессинг и действовать немного быстрее. И мы сделали это. Дэнни Дринкуотер выложил мне мяч как на блюдечке, и мне удалось отправить его в сетку», – сказал Варди, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча состоится 14 марта в Англии.
Матч
Севилья - Лестер Сити - 2:1 (1:0)
Голы
Сарабиа 25 (1:0). Корреа 62 (2:0). Варди 74 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Ленгле (Каррису, 56), Насри, Корреа (Иборра, 64), Н'Зонзи, Сарабиа, Витоло, Йоветич
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Амарти, 87), Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Варди
Незабитые пенальти
Корреа (Севилья), 14
Предупреждения:
Эскудеро, 78; Каррису, 90 - нет
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
22 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция