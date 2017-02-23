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Джейми Варди: Знали, что сможем создать моменты, и мы сделали это

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Форвард «Лестера» Джейми Варди, ставший автором гола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2), поделился эмоциями после игры.

«Мы знали, что нужно быть терпеливыми. И мы также знали, что сможем создать моменты, если удастся пробиться сквозь их прессинг и действовать немного быстрее. И мы сделали это. Дэнни Дринкуотер выложил мне мяч как на блюдечке, и мне удалось отправить его в сетку», – сказал Варди, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится 14 марта в Англии.

Матч

Севилья - Лестер Сити - 2:1 (1:0)

Голы

Сарабиа 25 (1:0). Корреа 62 (2:0). Варди 74 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Ленгле (Каррису, 56), Насри, Корреа (Иборра, 64), Н'Зонзи, Сарабиа, Витоло, Йоветич

Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Амарти, 87), Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Варди

Незабитые пенальти

Корреа (Севилья), 14

Предупреждения:

Эскудеро, 78; Каррису, 90 - нет

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

22 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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