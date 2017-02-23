Константин Генич: Матч в Севилье чем-то напоминает избиение «Барселоны» в Париже

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре «Севильи» и «Лестера» в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне команды встретились в Испании, а встреча между ними завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Хорхе Сампаоли. Ответный матч состоится 14 марта в Англии.

«Матч в Севилье чем-то напоминает избиение «Барселоны» в Париже. Полнейшее доминирование. Бедный «Лестер», вообще не понимает куда бежать», – написал Генич на своей странице в Twitter.