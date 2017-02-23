Константин Генич: Матч в Севилье чем-то напоминает избиение «Барселоны» в Париже
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре «Севильи» и «Лестера» в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Накануне команды встретились в Испании, а встреча между ними завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Хорхе Сампаоли. Ответный матч состоится 14 марта в Англии.
«Матч в Севилье чем-то напоминает избиение «Барселоны» в Париже. Полнейшее доминирование. Бедный «Лестер», вообще не понимает куда бежать», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Матч
Севилья - Лестер Сити - 2:1 (1:0)
Голы
Сарабиа 25 (1:0). Корреа 62 (2:0). Варди 74 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Ленгле (Каррису, 56), Насри, Корреа (Иборра, 64), Н'Зонзи, Сарабиа, Витоло, Йоветич
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Амарти, 87), Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Варди
Незабитые пенальти
Корреа (Севилья), 14
Предупреждения:
Эскудеро, 78; Каррису, 90 - нет
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
22 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция